Murió un joven atacado en barrio 20 de Febrero y la causa se agrava a homicidio

La mañana de este martes marcó un desenlace que su familia esperaba evitar. José Arenas, de 22 años, falleció en el hospital San Bernardo después de luchar durante 16 días contra las heridas provocadas durante un ataque ocurrido el 16 de noviembre en el barrio 20 de Febrero, un sector atravesado por tensiones y hechos de violencia que se repiten en la zona.

Según denunció la familia, el joven había sido apuñalado con una botella durante un altercado vinculado a una deuda de dinero, lo que abrió desde el inicio múltiples interrogantes sobre el trasfondo del hecho. Su muerte, confirmada, provoca un giro en la investigación, que desde ahora pasa a ser tratada como homicidio. Será la Justicia y la Policía de Salta quienes deberán reconstruir con precisión las circunstancias que llevaron a este ataque letal, informó Radio Salta.

Arenas permanecía internado en estado crítico y, de acuerdo con el testimonio de su tía, alcanzó a comunicarse mediante gestos con los investigadores. “Quiero justicia. Nada me lo va a devolver, pero quiero justicia para José”, expresó entre lágrimas la mujer, quien aseguró que el joven identificó a los presuntos agresores mientras aún estaba consciente.

Mientras el entorno cercano de Arenas exige avances concretos, el barrio vuelve a quedar marcado por otro episodio grave. Distintos vecinos relataron que el ataque se habría desatado en inmediaciones de Ibazeta y Aniceto Latorre, una esquina históricamente conflictiva donde suelen enfrentarse grupos identificados con distintas facciones de la barra de Central Norte. En aquella jornada del mediodía, la violencia fue tal que obligó a quienes transitaban la zona a buscar refugio ante golpes, botellazos y corridas que culminaron con Arenas gravemente herido.

Aunque las primeras versiones hablaban de un enfrentamiento entre grupos de barrabravas por el control de entradas y la presencia en las tribunas, la familia sostiene que el ataque a José respondió a un conflicto personal ligado al dinero. Esa contradicción será central para definir el rumbo de la causa.

Hoy, el caso exige respuestas urgentes. José Arenas murió sin que haya detenidos, mientras los investigadores intentan precisar si se trató de una disputa barrial, un ajuste por una deuda económica o una combinación de ambos mundos que, una vez más, dejan al descubierto la fragilidad cotidiana en algunos sectores de la ciudad. La Justicia deberá ahora determinar responsabilidades y evitar que la muerte del joven quede atrapada entre versiones cruzadas y demoras investigativas.

La familia insiste: “Esto no puede quedar así. José merece justicia”.

