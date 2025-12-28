Movida solidaria por un niño con huesos de cristal

"Vamos a prorrogar el sorteo del cuatriciclo", dijo María, la mamá de Bautista, el niño salteño con huesos de cristal. "La verdad es que no vendimos mucho. Entendemos la situación y por eso estamos pensando hacer el sorteo el 30 de enero", amplió la mamá.

Bautista tiene osteogénesis imperfecta y, con 15 años de edad, ha soportado cirugías muy complejas, siempre en el hospital de pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan". En julio del año pasado, Bautista soportó una cirugía de más de 10 horas de intervención donde participaron más de 20 profesionales del equipo de Patología Espinal del reconocido hospital porteño.

Fueron más de 30 clavos, más otras piezas de metal, que le reemplazaron la columna desde el coxis hasta las cervicales. Eso sucedió el 1 de julio de 2024. Hace unos meses algunas de esas piezas comenzaron a desplazarse, se intensificaron los controles y decidieron intervenir para corregir las piezas.

El teléfono para ayudar, o para informarse sobre cómo colaborar de otra forma, a este niño es el de María, la madre: (0387) 154684554. El alias de la cuenta es: juntosporbauti a nombre de María de los Ángeles Crisol.

Además hay una otros premios navideño. Acá lo que importa es ayudar a Bauti para que siga su lucha.