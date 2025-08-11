En medio del duelo, Cris Morena y Gustavo Yankelevich reaparecen para apoyar a su nieto piloto

En medio del profundo duelo que atraviesan por la pérdida de Mila, Cris Morena y Gustavo Yankelevich se hicieron presentes en las redes sociales para brindarle un emotivo apoyo al joven piloto Valentín, hijo de la recordada Romina Yan y Darío Giordano.

Valentín compartió un balance de su participación en la carrera de TC2000 en San Juan. El posteo, en el que celebró su sexto puesto y el buen ritmo en la pista, se convirtió en un punto de encuentro para la familia.

La reaparición de los emblemáticos productores, a dos semanas del fallecimiento de su bisnieta Mila, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, se cargó de un matiz especial y de un mensaje de gran resiliencia para el público. El gesto, que refleja la fortaleza para sostenerse en los momentos más difíciles, dio cuenta del valor de la familia para seguir adelante.

"Estamos de pie"

El primero en dejar su comentario fue Gustavo Yankelevich, quien expresó su orgullo y sinceridad: “Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión; nos emocionó y nos enorgulleció que estuvieras ahí, de alguna manera representando a nuestra familia”. Luego, conmovió a sus seguidores con una reflexión profunda: “Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, ¡pero de pie!”.

Por su parte, Cris Morena se sumó al homenaje con palabras tiernas y alentadoras, reafirmando el lazo que une, más que nunca, a toda la familia. “Estamos con vos Valen. Tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo, siempre juntos. ¡Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo! Te amo”, escribió.

La respuesta de los abuelos al posteo de su nieto se convirtió en una muestra de que aun en los días más oscuros, la familia puede unirse alrededor de un motivo para celebrar los logros de las nuevas generaciones, honrando así a quienes ya no están.

