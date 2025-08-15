¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
15 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Elecciones en Bolivia
mercado cambiario BCRA
inseguridad en barrio Santa Lucía
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Terminal de General Güemes
violencia barrial
Causa Vialidad
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Elecciones en Bolivia
mercado cambiario BCRA
inseguridad en barrio Santa Lucía
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Terminal de General Güemes
violencia barrial
Causa Vialidad

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Gratuidad de la vacuna contra la fiebre amarilla

Solo será gratuita para General San Martín, Orán, Rivadavia y Anta.
Viernes, 15 de agosto de 2025 01:40
Solo será gratuita en Anta y el norte provincial.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Salud Pública informa que la vacunación contra la fiebre amarilla será gratuita únicamente en zonas endémicas, para los habitantes de los departamentos de General San Martín, Orán, Rivadavia y Anta.

La medida responde a lo dispuesto por el Gobierno Nacional, que determinó limitar la cobertura gratuita de la vacuna contra la fiebre amarilla exclusivamente a las regiones del país con riesgo real de transmisión. Haciendo referencia a que los viajeros deberán adquirir y aplicarse la vacuna en el sector privado

La jefa del programa de Inmunizaciones de la provincia, Adriana Jure, informó que "la vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará como venía haciéndose, en el marco del Calendario Nacional, en las áreas de riesgo, que para Salta son los departamentos del norte provincial y Anta"

Agregó que "de acuerdo al anuncio del Ministerio de Salud de la Nación del 13 de agosto de 2025, quienes viajen a zonas de riego por turismo u otras causas de índole privado, deberán adquirir y aplicarse la dosis correspondiente en centros privados de vacunación".

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de ciertas especies de mosquitos. Puede ser grave y provocar la muerte.

La principal medida preventiva es la vacuna, que brinda protección a partir de los 10 días de aplicada y dura para toda la vida.

La transmisión solo se produce por la picadura de ciertas especies de mosquitos infectados. No se transmite a través del contacto personal, objetos, etc.

Si bien cualquier persona puede contraer la fiebre amarilla, las personas de mayor edad y los niños, tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad grave.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD