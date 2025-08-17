La OSIJS con otros jóvenes harán temas de The Beatles

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta (OSIJS) ofrecerá el concierto "The Beatles", interpretando clásicos de la banda con arreglos sinfónicos. Más de 250 estudiantes —representando todos los instrumentos de una orquesta sinfónica— deleitarán al público con versiones únicas de canciones de todos los tiempos, sonarán piezas emblemáticas como "Yesterday", "Hey Jude", "Help!", "Penny Lane", "Let It Be", "Something", entre otras, en una noche memorable, para los chicos, las familias y el público en general.

El concierto se realizará este miércoles, a las 20.30, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, Zuviría 70.

Las entradas tienen un valor de $3.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma vamos.gob.ar.

Gran participación

El evento contará con la participación conjunta de dos instituciones educativas de la ciudad: el Colegio Belgrano y el Colegio María Auxiliadora.

Los chicos prepararon el repertorio a través del trabajo articulado de sus profesores de Música e Inglés. Por el Colegio Belgrano se presentará el coro dirigido por Victoria Cruz y Matías Zorpudes, mientras que del Colegio María Auxiliadora participará con los integrantes del Coro Maín, bajo la dirección de Ariel Rocha.

También estarán presentes los alumnos de Iniciación Musical dirigidos por Bernardita Sarmiento, el Coro Infantil bajo la dirección de Silvana Acosta y el Ensamble de Percusión dirigido por Roberto Liquin.

A ellos se sumará el Coro de la Secretaría de Personas Mayores, dirigido por Ariel Muñoz, Blanca Zintak y María Lidia Muñoz, que interpretará junto a la orquesta el himno a la paz compuesto por John Lennon, la inolvidable canción "Imagine".

Todo el espectáculo estará bajo la dirección artística de Carolina Pineda Andrade.

Vínculos

El homenaje busca no solo ofrecer a la comunidad un momento musical inolvidable, sino también fortalecer los vínculos entre la Orquesta Infantil y las instituciones educativas, transmitiendo valores como la disciplina, el esfuerzo, la constancia, la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo.