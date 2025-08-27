Amenazas y polémica: escandaloso cruce entre Lemoine y Pagano en plena sesión

En un nuevo capítulo de su clásica rivalidad, las diputadas nacionales Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) y Marcela Pagano (Coherencia) se cruzaron duramente en el recinto de la Cámara de Diputados en medio de la presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El altercado, que desordenó la sesión durante 10 minutos y casi desemboca en un cuarto intermedio, ocurrió cuando Lemoine se paró delante de Pagano y la empezó a distraer con gesticulaciones, murmullos e improperios para que ésta no pudiera desarrollar su discurso dirigido al ministro coordinador.

“Le pido por favor que la diputada se corra porque quisiera mirarlo al señor Guillermo Francos. Y le pido por favor al pleno que no entre en el juego de levantar la sesión”, reclamó Pagano al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El riojano intentó llamar al orden a Lemoine, pidiéndole que se sentara en su banca, ubicada delante de la de Pagano.

La desobediencia de Lemoine

Sin embargo, la legisladora cosplayer se acercó aún más a Pagano y empezó a filmarla con su celular mientras le susurraba reproches. “Mire por favor lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones”, le indicó Pagano a Menem.

La sesión quedó envuelta en un impasse porque Lemoine, en una penosa actitud, se negó a volver a su escaño y risueñamente siguió mojándole la oreja a Pagano, quien denunció que estaba siendo “amenazada” por su colega.

La diputada de Coherencia Lourdes Arrieta empezó a filmar con su celular a Lemoine, que hacía lo propio con Pagano, con el objetivo de subir material a las redes sociales.

Mientras la situación se alargaba sin aparente solución, Menem intentó reanudar la exposición de Francos, quien dijo que no tenía “problema en esperar” y que la discusión entre ambas diputadas siguiera adelante. El comentario relajado del jefe de Gabinete no ayudó a ordenar el sainete.

Un cuarto intermedio y un todos contra todos

El diputado del MID Oscar Zago aprovechó el desconcierto y le propuso a Menem un cuarto intermedio para que los jefes de bloque acordaran una metodología para retomar el orden.

La libertaria Nadia Márquez dijo que Lemoine podía no estar sentada en su banca sin estorbar el desenvolvimiento de la sesión. Aprovechó para pegarle al diputado del Unión por la Patria Máximo Kirchner, de quien dijo que siempre está deambulando por el recinto “las pocas veces que va a trabajar”.

Por su parte, Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) se acercó a Menem para pedirle que sea firme en la orden para sentar a Lemoine.

A varios metros, la diputada Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) le gritó “mamarracho” al formoseño. Un rato después, Carbajal se quejó por el agravio recibido y le reclamó a Villaverde que si iba a tener la indecencia de insultarlo, que al menos lo hiciera “en la cara”.