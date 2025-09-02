¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Narcotráfico en Salta
Javier Milei
#MilagroParaElMundo
San Lorenzo
audios de karina milei
Campo Quijano
Milagro 2025
Narcotráfico en Salta

De Orán a Liniers: llevaba cocaína en un tour de compras y cayó en Santiago del Estero

Un operativo de Gendarmería en la Ruta 16 permitió descubrir un cargamento de cocaína escondido en dos valijas. La droga estaba disimulada en un tour de compras que partió desde San Ramón de la Nueva Orán rumbo a la terminal de Liniers, en Buenos Aires. Una mujer de nacionalidad boliviana quedó detenida.
Martes, 02 de septiembre de 2025 10:33
Una mujer boliviana llevaba escondida en dos valijas más de 8 kilos de cocaína.
El olfato de Jasi, el perro antinarcóticos de la Gendarmería Nacional, fue clave para detectar un cargamento de droga que intentaba pasar inadvertido en un colectivo de larga distancia. La intervención se produjo en el puesto de control del paraje Urutaú, sobre la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del kilómetro 471, en la provincia de Santiago del Estero.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Sección Monte Quemado, dependiente del Escuadrón 59, quienes inspeccionaron un micro utilizado para traslados de compras desde Orán hasta Buenos Aires.

Durante la revisión, el guía canino realizó el habitual ejercicio de búsqueda junto al animal, que interrumpió de golpe su recorrido para marcar la presencia de sustancias en dos valijas. Las pertenencias fueron identificadas como propiedad de una mujer boliviana que viajaba como pasajera.

Al profundizar el control, los gendarmes descubrieron un doble fondo en el equipaje que ocultaba cinco paquetes rectangulares. Tras el pesaje, se confirmó que se trataba de 8 kilos 480 gramos de cocaína listos para su distribución.

El caso quedó en manos del Juzgado Federal Nº 2, que dispuso la detención inmediata de la mujer y el secuestro de la sustancia.

Temas de la nota

