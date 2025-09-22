PUBLICIDAD

11°
Salta, Centro, Argentina
Rivadavia banda Norte
Inseguridad en Salta
Javier Milei
Javier Milei
Inseguridad en Bueno Aires
Martín Menem
Discapacidad
Narcotráfico en Salta
Retenciones
Inseguridad en Salta

Salta: cayó un hombre por robar materiales de una escuela en barrio 20 de Febrero

La intervención policial permitió recuperar los elementos sustraídos de un establecimiento educativo. El demorado, de 37 años, quedó a disposición de la Justicia bajo la órbita de la Fiscalía Penal 5.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 06:44
Un hombre fue detenido tras robar un establecimiento educativo en el barrio 20 de Febrero.
En la mañana del domingo, efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales de Capital concretaron un procedimiento en el barrio 20 de Febrero, luego de recibir una alerta ciudadana que advertía sobre el robo de materiales pertenecientes a una escuela de la zona.

Tras un patrullaje preventivo, los uniformados interceptaron a un hombre de 37 años que trasladaba en su poder los elementos presuntamente sustraídos, entre ellos una manguera plástica, un martillo y un rollo de tanza. Todos los objetos fueron recuperados y asegurados como prueba.

El sospechoso fue demorado en el acto y puesto a disposición de la Fiscalía Penal 5, que interviene en la causa para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Temas de la nota

Últimas noticias

