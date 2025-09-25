El recuerdo, a 49 años de la masacre de El Gallinato

A 49 años de la Masacre de El Gallinato, las organizaciones de derechos humanos de la provincia siguen apostando al trabajo de la Memoria en las escuelas.

Ayer recordaron a las víctimas de los operativos del terrorismo de Estado realizado entre la madrugada del 24 y la mañana del 25 de septiembre de 1976, donde secuestraron, desaparecieron, en la ciudad de Salta; y luego dinamitaron a esas personas en el paraje El Gallinato, perteneciente al departamento La Caldera, a 17 km sobre la ruta nacional 9.

Las actividades se realizaron en el sitio de la memoria ubicado en el cruce entre ruta nacional 9 y ruta provincial 11, en la organización estuvieron la Intendencia de La Caldera, su Concejo Deliberante y contó el apoyo de las organizaciones de la Mesa salteña de DDHH, más la Liga Argentina por los DDHH y la Asociación Miguel Ragone.

En el acto estuvieron presentes las maestras y los estudiantes de la escuela 4118 "Gustavo Martínez Zuviría", del paraje El Gallinato. "Yo pregunté por qué no estábamos invitados los de la escuelita", dijo la directora Eva Erazo. La Mesa de DDHH de Salta y la Intendencia no habían tenido en cuenta a la escuela ubicada a 5 km del sitio de la memoria.

Las docentes ya vienen trabajando los contenidos curriculares de Verdad, Memoria y Justicia. La escuela tiene matrícula de 8 niños y trabajan en total 7 docentes. Es una escuela albergue, con jornada completa y con docentes de áreas especiales en inglés, educación física, itinerantes. Eva Erazo se encarga de Nivel Inicial y Daniela Olarte del resto y están en la institución de lunes a viernes.