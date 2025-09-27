Chechu Bonelli reapareció en redes tras el blanqueo de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Horas después de que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras oficializaran su relación a través de una selfie publicada en redes sociales, todas las miradas se volcaron hacia Chechu Bonelli, madre de las hijas del exfutbolista.

La modelo eligió expresarse a través de publicaciones sugerentes en medio de la exposición mediática que generó la confirmación del nuevo romance.

Sin hacer declaraciones directas, Bonelli optó por expresarse a su manera, a través de una serie de publicaciones que sus seguidores interpretaron como una respuesta sutil al nuevo vínculo de su exmarido. Entre fotos de alto contenido estético, escenas familiares y elecciones musicales con tono reflexivo, la modelo dejó entrever cómo transita este momento de exposición mediática.

Poco después, subió un video junto a su hija menor, en una escena familiar cargada de ternura. El contenido fue interpretado como un gesto de intimidad y conexión con su rol de madre, alejada del escándalo mediático y enfocada en la contención de sus hijas.

La publicación que más comentarios generó fue una selfie en ropa deportiva, acompañada por la canción "Amor de Vago" de La T y La M Malandro. Bonelli sumó un gesto que muchos tomaron como un mensaje implícito frente al revuelo mediático.

Cvitanich y Figueiras, en la cancha

En paralelo, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras también se mostraron públicamente en el estadio de Banfield, club donde el exdelantero dejó una parte importante de su carrera. Cvitanich compartió una imagen desde el Estadio Florencio Sola, junto a su excompañero Nicolás Bertolo, mientras que Figueiras subió un video desde la tribuna, alentando al equipo.

“Descubriendo nuevos horizontes”, escribió la modelo, dando a entender que era la primera vez que acompañaba a Cvitanich en un entorno tan significativo para él. Aunque no posaron juntos, el ángulo de las imágenes permitió suponer que compartieron el mismo palco.