Florencia Mardones logró un campeonato histórico para el tenis salteño

La tenista salteña Florencia Mardones Racioppi escribió este sábado una página dorada en su joven carrera al consagrarse campeona del COSAT Grado 1 Sub-16 de Lima, Perú, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del calendario sudamericano. Se trata de una conquista histórica para el tenis de nuestra provincia, ya que es la primera mujer salteña en alcanzar tamaño éxito en el circuito continental.

En la final, disputada en las canchas del Club de Regatas Lima – Filial Villa Deportiva, la jugadora salteña de apenas 14 años superó por 6-1 y 6-4 a la peruana María Fernanda Poma Coronado, primera preclasificada del torneo, en una actuación sólida y decidida, que coronó una semana inolvidable.

Florencia, quien forma parte del equipo argentino becado por la Asociación Argentina de Tenis, venció a tres de las cinco principales sembradas del torneo y lo hizo compitiendo en una categoría superior a la que le corresponde por edad.

La salteña dio una lección de temple, determinación y tenis ofensivo, ganando todos sus partidos en sets corridos, salvo el duelo ante la número dos del ranking, en el que remontó un partido de más de tres horas. Al día siguiente, con muy poco descanso, volvió a jugar y ganó.

Con esta conquista, Florencia se consolida como una de las grandes promesas del tenis sudamericano. La próxima semana regresará a Salta para disputar el Nacional Sub-16, seguido por el COSAT Grado 1, también en su tierra, donde buscará repetir el gran nivel mostrado en Perú.

Haciendo un repaso por la historia solo los salteños Ricardo Mardones y Juan Martín Jalif lograron ser campeones de un certamen sudamericano, Florencia es ahora la tercera y la primera en la rama femenina, dando el handicap de jugar con catorce años contra jugadoras que ya tienen dieciséis.

El titulo logrado en la capital peruana le significará a la salteña un importante avance en el ranking de la Confederación Sudamericana, donde actualmente ocupa el puesto 111 con 111,75 puntos combinando sus resultados de singles y dobles.

Palabras de campeona

Una vez concluída la competencia, Mardones Racioppi habló sobre su gran semana en Perú y la final frente a la peruana Poma Coronado.

"Fue un torneo donde jugué bien, hubo partidos duros donde llegué a estar set abajo, pero en el tercero pude levantar. Me sentí muy cómoda con mi juego", señaló la flamante campeona del Lima Open (COSAT Frado 1). En tanto, sobre el partido de ayer expresó: "La final fue un partido duro, el primer set lo gané bien, pero en el segundo mi rival empezó a jugar mejor. Llegué a estar uno game abajo en el segundo, pero pude levantar y cerrarlo 6-4".

A la hora de dedicar su gran triunfo, Florencia dijo: "Se lo dedico a tod ami familia, a mi cuerpo técnico y a toda Salta". Con muy pocas palabras, Mardones se acordó de todos los que marcaron su carrera deportiva.

La salteña formó parte del equipo nacional que presentó la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que lo integraron Juan Ignacio Bazán, Facundo Leiva y María Luz Apas, mientras que Lisandro Bachiochi fue el entrenador a cargo.

Este fue el camino al título:

Primera ronda

Araceli Velarde Munayco (Perú)

6-3 y 7-5

Octavos de final

Rafaela Gómez Zavala (Perú, 2ª)

4-6, 6-4 y 6-4

Cuartos de final

Emilia Cecilia Antelo (Bolivia)

6-4 y 6-3

Semifinales

Vianka Carreño Quintana (Perú, 5ª)

6-2 y 7-5

Final

María Fernanda Poma Coronado (Perú, 1ª)

6-1 y 6-4