El nuevo puente de Vaqueros ya empieza a tomar forma

Las obras que buscan reordenar el tránsito y mejorar la conectividad vial en el área metropolitana norte de Salta dieron esta semana un paso clave. Con el inicio del hormigonado de los estribos del nuevo puente en Vaqueros, la traza de circunvalación comienza a tomar forma concreta luego de varios días de trabajos condicionados por el clima.

Según informó la Dirección Nacional de Vialidad, las tareas habían sufrido demoras por la crecida del río, producto de las intensas lluvias registradas en la región. Superado ese obstáculo, los equipos retomaron el cronograma con el vertido de hormigón en las bases que sostendrán la nueva estructura.

El avance no se detiene allí. En los próximos días está previsto el montaje de las vigas, sobre las que se apoyará la superestructura del primero de los dos nuevos puentes proyectados. De manera paralela, la planificación de obra contempla que la semana próxima se trabaje en las bases de apoyo del actual puente metálico, una pieza histórica que será desmontada y reubicada aguas abajo para un nuevo uso: funcionará como ciclovía y paso peatonal, integrando movilidad segura y recreación al entorno.

La intervención forma parte de una obra mayor sobre la Ruta Nacional 9, que se extiende desde la rotonda del Quirquincho, en la ciudad de Salta, hasta el puente sobre el río Wierna. El proyecto incluye un esquema de doble calzada, con separación central, pensado para descomprimir el tránsito urbano y permitir que el flujo vehicular de paso circunvale a Vaqueros, uno de los puntos más sensibles del corredor norte.

Mantenimiento y tareas de conservación

Mientras avanzan los trabajos estructurales, el 5° Distrito Salta de Vialidad Nacional mantiene operativos permanentes de conservación de la calzada, fundamentales en un tramo expuesto a las inclemencias climáticas. En Vaqueros y en la zona de cornisa, las cuadrillas realizaron desmalezado y acondicionamiento de banquinas, además de tareas de limpieza de calzada.

Uno de los puntos críticos fue el sector previo al ingreso a La Caldera, donde un derrumbe afectó la circulación. Si bien el material ya fue retirado, el área permanece debidamente demarcada debido a la inestabilidad del terreno. Allí se prevé una intervención específica para asegurar la ladera, reducir riesgos y garantizar la transitabilidad a largo plazo.

Desde el organismo vial reiteraron el pedido a los conductores de circular con precaución, respetar las señalizaciones provisorias, atender las indicaciones de los banderilleros y considerar que se trata de una zona con obras en ejecución, donde la seguridad depende tanto del avance técnico como del comportamiento de los usuarios.

Con este nuevo hito constructivo, la circunvalación de Vaqueros se consolida como una de las obras viales más relevantes del norte salteño, no solo por su impacto en el tránsito diario, sino también por la reconfiguración urbana que propone para una localidad en constante crecimiento.