El río Arenales sorprendió a una familia de turistas y obligó a un rescate de emergencia

Lo que comenzó como una jornada de descanso y exploración para tres turistas en los paisajes de San Luis, estuvo a punto de convertirse en tragedia el miércoles. La aparente calma del río Arenales se vio interrumpida por un incremento súbito en su caudal, un fenómeno característico de la temporada que suele tomar desprevenidos a quienes no conocen la dinámica de los ríos de montaña en Salta.

El río Arenales, con un caudal que volvió a mostrar su cara más imprevisible tras las lluvias de la tarde, fue escenario de un operativo de asistencia que evitó una situación de mayor riesgo. En la zona sur de la ciudad de Salta, tres turistas quedaron aislados en medio del cauce y debieron ser auxiliados por personal de seguridad y emergencia.

El hecho se registró pasadas las 18 horas, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de una mujer y dos menores de edad que no podían regresar por sus propios medios. El episodio ocurrió a la altura de la finalización de la calle Cerro El Crestón, un sector donde el río suele modificarse rápidamente ante crecidas repentinas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Comisaría 9 de San Luis, que coordinaron el trabajo con Bomberos Voluntarios y personal policial especializado. La intervención se concentró en asegurar el perímetro y evaluar la mejor forma de aproximación, teniendo en cuenta la velocidad del agua y las condiciones del terreno.

Según se informó, el rescate se realizó de manera controlada y sin sobresaltos. La mujer y los dos chicos fueron puestos a resguardo y asistidos en el lugar, constatándose que se encontraban en buen estado de salud y que no presentaban lesiones. No fue necesario el traslado a un centro sanitario.

El episodio volvió a poner en foco un comportamiento frecuente en esta época del año: el uso recreativo de zonas ribereñas sin dimensionar los cambios bruscos que puede experimentar el río Arenales en cuestión de minutos. Se recomienda a turistas y salteños la importancia de evitar circular o permanecer en márgenes de ríos y arroyos durante jornadas de inestabilidad climática.

Además de respetar las indicaciones del personal de emergencia y de no subestimar alertas o recomendaciones preventivas. En áreas como la zona sur, donde el crecimiento urbano convive con espacios naturales, las crecidas repentinas siguen siendo un factor de riesgo latente.

La intervención concluyó sin consecuencias mayores, pero dejó una advertencia clara: el río, aun cuando parece calmo, puede cambiar su curso y su fuerza en muy poco tiempo.