Le arrojaron un celular en la cara a Luck Ra y tuvo que detener el show

Luck Ra está brillando en los festivales de verano. Días atrás, el cordobés se presentó en el Festival Nacional de la Confluencia en Neuquén y vivió un momento inesperado cuando recibió un golpe desde el público.

Mientras estaba cantando, el novio de La Joaqui, recibió el golpe de un celular en su cara, por eso, se vio obligado a tomarse un momento durante el concierto para crear conciencia en su público y buscar que no volviera a suceder una situación similar.

“Me tiraron con el celu re fuerte. ¿Quién fue?”, dijo el cantante de “La morocha” en diálogo con su audiencia. En ese momento, alguien le respondió: “Casi te matan, hermano”.

Por eso, Luck Ra explicó que este tipo de comportamientos no son válidos durante el show y ponen en riesgo a quienes se encuentran sobre el escenario: “Pero no lo digas orgulloso, mirá si me das en la jeta. Tranquilo, hermano, por favor”.

“De verdad, es peligroso, mirá si me das en el ojo”, agregó el cantante visiblemente molesto aunque sin enfrentarse con sus fans. “Justo antes había dicho lo del flash, por favor”, agregó para luego continuar con su concierto.

El video del momento se hizo viral en sus redes sociales y los internautas aprobaron la actitud de Luck Ra: “Me lo imagino a tipo orgulloso levantando la manito. Lo retaron como a un nene”, “Está muy bien, tiene razón y punto”, “Está perfecto su reclamo, él está trabajando, así que con la violencia a su casita”, “Eso no se hace, no se tira nada en el escenario”, “Tiene razón y fue muy educado”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en redes sociales.