San Miguel vs. Central Norte, EN DIRECTO: el cuervo pierde 1 a 0 en su debut en la Primera Nacional como visitante, mirá el minuto a minuto

Central Norte pierde por 1 a 0 frente a San Miguel, como visitante, en el arranque de la Primera Nacional.

En la primera pelota área que cayó en el área del cuervo, el conjunto local se puso en ventaja con un tanto de Luciano Delgado, cuando apenas se jugaban 4 minutos de partido.

Luego del gol, el equipo salteño intentó reaccionar, pero comenzó a toparse con sus propias limitaciones, lógicas de cada inicio de temporada. San Miguel tampoco hizo pie y el juego se entrecortó con frecuencia en la primera media hora de juego.

El primer partido del campeonato se disputa en la ciudad de San Miguel, al norte de la provincia de Buenos Aires, con un muy buen marco de público en las tribunas.

Partido en desarrollo...

Las formaciones de San Miguel vs. Central Norte

Las principales incidencias de San Miguel vs. Central Norte