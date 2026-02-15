La UNSa y el Gobierno de Salta analizan crear la Ingeniería en Minas

La posible creación de la carrera de Ingeniería en Minas en la Universidad Nacional de Salta fue uno de los ejes centrales de la reunión que mantuvieron autoridades de la casa de altos estudios y la Secretaría de Minería de la Provincia. La iniciativa se enmarca en el crecimiento sostenido de la actividad minera y en la necesidad de formar profesionales en el propio territorio, alineados con las demandas del sector productivo.

El encuentro se desarrolló en la Sala del Rectorado de la UNSa y fue encabezado por la vicerrectora, María Rita Martearena. Participaron el secretario de Minería, Gustavo Carrizo y la secretaria de Cooperación Técnica, Nilsa Sarmiento Barbieri.

Durante la reunión se analizó la creciente demanda de perfiles técnicos y profesionales vinculados a la minería, en un contexto de expansión de proyectos e inversiones en la provincia. En ese marco, se planteó avanzar en una estrategia estructural que permita consolidar un ecosistema académico-productivo articulado con el desarrollo minero.

La creación de Ingeniería en Minas aparece como una pieza clave en ese esquema, ya que permitiría reducir la dependencia de profesionales formados fuera de Salta y fortalecer la generación de empleo calificado local. Desde el ámbito universitario se destacó que la apertura de una nueva carrera requiere estudios de factibilidad, planificación académica y articulación institucional, por lo que el trabajo conjunto con el Gobierno provincial será determinante para evaluar su implementación.

Además de la discusión sobre la nueva carrera, uno de los puntos centrales fue la necesidad de fortalecer el sistema de pasantías y ampliar las prácticas situadas en territorio. La intención es que los estudiantes puedan incorporar experiencia directa en los espacios de producción y vincular tempranamente la formación teórica con la dinámica real del sector minero.

Desde la Secretaría de Minería se planteó la importancia de generar respuestas más ágiles a la demanda de personal calificado, sin que necesariamente se deba esperar la finalización de las carreras de grado. En ese sentido, se propuso avanzar en trayectos formativos específicos e instancias de capacitación intermedia que permitan cubrir requerimientos concretos del sector.

Programa de articulación

Las autoridades de la UNSa presentaron una propuesta para crear un programa institucional de articulación con el sector productivo, orientado a ordenar y sistematizar la vinculación con empresas mineras.

La mesa de trabajo que se formó.

El objetivo es evitar gestiones aisladas y establecer un canal formal y permanente de relacionamiento que permita planificar pasantías, prácticas profesionales e investigaciones aplicadas en función de las necesidades reales del sector.

Durante el encuentro también se entregó una carpeta con la cartera de convenios e investigaciones desarrolladas por la Universidad, muchas de ellas orientadas a generar trabajos de alto impacto con personal altamente capacitado. Algunos acuerdos ya se encuentran firmados y otros podrían concretarse en el corto plazo.