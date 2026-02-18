Juicio a "Los Peluches": “Todo sea por el futuro de la asociación”, los audios que comprometen a gendarmes

En el juicio oral que se lleva a cabo contra siete imputados -entre ellos cinco gendarmes en actividad, exonerados o a punto de ingresar a la fuerza- acusados por dos transportes de un total de 334 kilos de cocaína, el Área de Investigaciones y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta presentó los audios extraídos del grupo de WhatsApp de la organización narcocriminal en los que los acusados hablaban de las rutas de los viajes y de cómo acondicionar la droga y vulnerar los controles.

El debate se inició el 19 de diciembre pasado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Salta -presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por sus colegas Domingo Batule y Diego Matteucci-, y el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Ricardo Toranzos, la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y el investigador Facundo Saravia.

Como presuntos coautores del delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes, son juzgados Jonathan Leonel Ostapowicz, Richar Ariel Delgado, su hermano Diego Hernán Delgado, Gabriel Osvaldo Ruíz Apaza y Adrián Emilio Escarlata. Los otros dos imputados, Federico Rubén Batista y Francisco Agustín Flores, están acusados como partícipes necesario y secundario, respectivamente, del mismo delito.

En los casos de Batista y Diego Delgado, el delito se agrava por ser gendarmes en actividad. Ambos cumplían funciones en el Destacamento Móvil 1, de Campo de Mayo.

Salvo Ostapowicz, que era comerciante, el resto de los acusados también tenían algún vínculo con Gendarmería Nacional. Escarlata y Richar Delgado, habían sido dados de baja de la fuerza federal, mientras que Apaza y Flores se aprestaban a ingresar como aspirantes.

Bajo el seudónimo de “Los Peluches” -nombre que ellos mismos se asignaron al crear un grupo de WhatsApp-, los acusados responden por el transporte de 334 kilos de cocaína desde el norte de la provincia, interceptados en mayo y octubre de 2024 en los puestos de El Naranjo y General Pizarro, en el sur provincial.

Testigo

El viernes 6 de febrero pasado, al reanudarse el debate, declaró ante el tribunal uno de los testigos clave de la fiscalía. Se trata del primer alférez Octavio Mansilla, de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) Salta, quien se refirió al análisis de llamadas y audios extraídos de los celulares secuestrados en el marco de la investigación.

A lo largo de su extenso testimonio, el gendarme brindó detalles de una serie de audios extraídos de celulares secuestrados a los exgendarmes Richar Delgado y Escarlata, de los cuales surgen precisiones sobre cómo operaba la organización, las rutas de viaje, las previsiones en los controles, los apodos asignados y tratativas para la adquisición de camionetas para potenciar el transporte de la droga.

Entre otros aspectos relevantes para la fiscalía, en esos mensajes se hace referencia al dinero invertido por los acusados, las ganancias, las recomendaciones sobre cómo acondicionar la droga en las camionetas y las alusiones que hacían los imputados, a modo de festejo y buen porvenir de la actividad delictiva.

Los audios

Los siguientes son las transcripciones de algunos de los audios exhibidos en la audiencia:

Cómo acondicionar la droga:

-“Vos mirás los detalles ¿viste? Ahí es donde te llama la atención y ya querés chusmear y mirar ahí, porque el milico es inquieto, ¿viste? Entonces, hay que evitar eso, tiene que estar lo más original posible y bien hecho el trabajo”.

-“Quiero que tengas en cuenta, si queda muy playito la parte de atrás, va haber problema, ¿viste? Tiene que tratar de hacerle bien el laburo… Buscar para los costados”.

-“Hay varios lugares donde se puede poner, ¿viste?… Entonces es como todo, mientras más original la ves a la chata, cuando va a un control, más pasas desapercibido, ¿viste?”.

-“Porque eso del asiento (…) vos lo ves de afuera y esta impecable, le hacen un cajoncito adentro, le comen la gomaespuma, ¿viste?, y atrás en el cierre, vos abrís y ahí entran unos cuantos ‘celulares’”.

-“En la parte de abajo del asiento, en la base digamos, eso sería el respaldar y eso tranquilamente pueden sacar y le van haciendo bien prolijito, ¿viste?”.

-“Si es mucho peso, se pueden reforzar los elásticos, ¿entendés?, Eh… se compra después ahí en algún desarmadero, en algún lado, una hoja o dos hojas de elástico y se le agrega al mismo paquete de elástico de ellos, y ahí no baja”.

Apodos:

Al crear el grupo de WhatsApp “Los Peluches”, los acusados asumieron distintos alias. “Estoy con ‘Pichón’, el pariente de ‘Pulga’, ese no sé si te estás ubicando, con él fuimos, che. Él va a ser ‘Pichón’. Vos no sé si sabés, vos sos ‘Osito’; el otro, ‘Oso’; y así… el otro ‘Pulga’”.

Cómo presentarse en los controles:

-“Bueno, ya sabés, sos de la ‘Urisanti’ Santiago…y ya está ya, sos vos…”, dicen en referencia a la Unidad de Reunión de Información de Santiago del Estero.

-En otro audio, en tanto, aconseja presentarse como miembro de “la ‘UNIPROJUD’ de Tartagal”.

-“Y ahí le podés decir que te estás yendo a Corrientes, Misiones. Si preguntan, eh… no sé, tu viejo enfermo, enferma, tuvo un accidente, lo que sea. Ahí le ponés la historia que vos quieras”.

-“Mientras que sea la poli, no pasa nada viste, boludeces nomás, ¿viste?, toman datos nomas y chau, por suerte”.

Cómo moverse en el viaje:

-“Acordate, cuando mandes mensaje a ese número, decile no sé, saludale, cuando salgas, decí ‘buenas o hola’, lo que quieras, ‘soy Coco estoy en viaje te aviso cuando estoy instalado’. Y ahí le escribís de vuelta cuando estás instalado”.

-“Mandale un mensajito como te dije, cuando estas saliendo y una vez que vos estés instalado allá y ahí, bueno, él después te va contestar tal a la mañana, mediodía, o a la noche. Eso no te preocupes y va ir todo bien obviamente, eso no lo dudes”.

-“El domingo conectate de vez en cuando, ¿viste? Una hora y media, dos horas, así yo voy viendo tu conexión nomás, ¿viste?, ya con eso, o si querés mandame un dedito algo, para yo saber que va todo bien, ¿viste? Nada más”.

Cantidad de droga:

-“No estoy entendiendo, ah no, o sea, vamos a ver si capto tu…tu acertijo. O sea, ¿serían 13 cajas, puede ser? Eh, algo así, pero ¿no sabés el numerito exacto?”.

-“Si es así como estoy pensando, si es lo que te dije, eh…capaz un 250, 260 más o menos”.

-“Hijo de chula, coco con vodka. Si ya, ya termino sin novedad, entraron esos dos, siete, cero (270), sin problema…ja”.

-“Jaja no, mirá que hijo de chula, che. Ya tenés el récord ahora, en cantidad de pajaritos, quién como vos…”.

-“230 pasajeros fueron en el cursito ese, así que bien, zafó”.

“Momento de brillar”:

-Ya tenés fecha, como te digo, como te dije la vez pasada, siempre puede haber modificaciones, ¿viste? Pero ya tenés vos, sería la del 24 si no me equivoco, esa sería tu… tu fechita, ese es tu …tu momento de brillar”.

-Pasaste como el mejor cabo primero de la Nación” (en referencia al imputado Diego Delgado).

-“Hicimos el viaje gratis perfecto, tanto de ida como de vuelta che, fuimos bendecidos por el señor”.

Reparto de ganancias:

-“Decile a ‘Pichón’ que le voy a pedir también 6, ¿viste?, y ahí como hablamos: 2 para vos, 2 para ‘Pichón’ y 2 para mí, y ahí ya ‘Pichón’ recupera lo de la cubierta”.

Precauciones:

-“Unas dos vueltas cada uno, y como decís vos, cambio color, la ploteada y así porque esa máquina se merece unas varias usadas después… Va al descanso eterno, pero si se plotea… para todos nos sirve”.

-“Que no tenga denuncia de venta, ¿viste?, tiene que ser legal, no tiene que ser ni melliza ni robada ni nada de esas cosas, ¿viste?”.

-“Voy a mandar a otro, ¿viste? Ni ‘Pulga’ ni yo vamos a ir, para asegurar la partida (…) acá uno, dos meses vamos a parar, vamos a quedar quietos, ¿viste?”.

-“No sé tu círculo nomás qué onda, pero cuídense más, nomás no se muestren tanto”.

La “asociación”:

-“Todo sea por el futuro de la asociación”.

-“Sí, che, eso va ser para la empresa, así que ahí está encaminado ese tema”.

-“Ja ja ja vos viajás y después me das la plata a mí nomás, jaja (…) vamos a hacer esa, che. Mirá cómo invierto en ‘la empresa’ para ustedes, que estén cómodos. Quedate tranquilo, no pasa nada, se va a ir recuperando y ganando mucho más”.

-“Vamos que la empresa tiene que ir pum para arriba. La asociación, el microemprendimiento”.

Para la fiscalía, la reproducción de los audios, a través de medios técnicos del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal y los recursos de la sala de audiencias, tuvo un impacto contundente. Las defensas no repreguntaron, mientras que los acusados, en la sala, se mantuvieron absortos.

Los representantes del MPF consideran que de las expresiones surgidas de los audios, no sólo se confirma la participación y roles que tuvieron los acusados en la organización, tanto en los transportes de droga por los que llegaron a juicio, como por otros viajes previos.

Los casos

El primero de los dos hechos imputados ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando el cabo primero Diego Delgado fue requisado en el puesto de control de General Pizarro, sobre la ruta provincial 5. Con su uniforme colgado en el asiento trasero, el gendarme reconoció que llevaba 302 kilos de cocaína en la caja de la camioneta Toyota Hilux, procedente de Orán y con destino a Buenos Aires.

Posteriormente, el 26 de octubre de ese mismo año, y como resultado de la continuidad de la investigación por parte del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, la UNIPROJUD Salta de Gendarmería Nacional, secuestró otros 32 kilos de la misma sustancia, en el puesto de El Naranjo, en Rosario de la Frontera.

En este caso, la droga era transportada por Escarlata, quien también provenía de Orán, pero lo hacía a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok. La cocaína, en tanto, fue descubierta dentro de la rueda de auxilio. La detención del resto de los acusados, se produjo a medida que la fiscalía obtuvo evidencias de sus respectivos roles dentro de la organización.