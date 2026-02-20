La China Suárez mostró su look “a lo Wanda” y las redes estallaron

La actriz Eugenia “La China” Suárez volvió a revivir la polémica al publicar unas imágenes suyas luciendo un look muy alejado de su estilo habitual. Más bien, muchos usuarios en redes señalaron las similitudes de su atuendo con el de Wanda Nara.

La actriz y su novio Mauro Icardi vivieron una cena romántica en el Palacio Çırağan en el marco del cumpleaños número 33 del futbolista, que luego mostraron en sus redes sociales.

En cuestión de minutos, las imágenes de la China explotaron en redes, cuestionando el estilismo y la elección de la prensa. Incluso, muchos usuarios señalaron que el vestido que tenía puesto la actriz es muy similar a uno que lució Wanda Nara años atrás.

“Como creí que me iba a quedar lo que compré en shein/como me queda”, tuiteó con humor la cuenta @bynereaok, mostrando en paralelo las imágenes de ambas mujeres.

La usuaria @ana_016121999 fue más allá y sostuvo que la actriz “se disfrazó de Wanda”: “Tendrían que apuntarme con un arma para que suba esto. Encima, decime que no te disfrazaste de Wanda jajajajajsj. ¿Qué van a decir las fans? ¿Qué es photoshop de los haters? JAJAJAJ”.

Por si no fuera poco, dio a entender que hay una versión que indica que el vestido sería en realidad una de las multiples prendas que la conductora de MasterChef dejó en Turquía: “Están diciendo que es un vestido de Wanda y no lo puede llenar en la parte de la cola, por eso le queda así. Si hay fotos que lo prueban, me cago de risa jajajajja”, tuiteó.