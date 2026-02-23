PUBLICIDAD

23 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Salta

El GPS lo llevó a un canal : su auto terminó bajo el agua en Villa Angelita

El vehículo quedó prácticamente bajo el agua luego del desborde provocado por las intensas precipitaciones. Trabajan en el lugar personal municipal, policía y vecinos.
Lunes, 23 de febrero de 2026 11:20
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas generaron una situación peligrosa en barrio Villa Angelita, donde un automóvil fue arrastrado por la correntada de un canal y terminó prácticamente sumergido. El hecho ocurrió en una zona donde el desborde del río y la acumulación de agua transformaron la calle en un cauce improvisado.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía, personal de Tránsito de la Municipalidad y vecinos del barrio, quienes colaboran para poder retirar el vehículo. La tarea es compleja debido al caudal de agua y al barro acumulado tras el temporal.

Según explicó un vecino de la zona, el problema se repite cada vez que llueve con intensidad. “Acá donde empieza el canal y la colectora no hay una contención. Entonces el GPS manda directamente para acá y no es el primer vehículo”, señaló, al advertir que otros autos ya quedaron atrapados en el mismo sector en ocasiones anteriores. Google Maps piensa que esto es una calle, por eso muchos autos entran por acá. El canal va directo al río Arenales.

