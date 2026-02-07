Gestiones para control integrado en el Paso de Sico

La Representación de Relaciones Internacionales de la Provincia, a cargo de Julio San Millán, participó de una reunión de coordinación realizada en el Complejo Fronterizo de Sico, con el objetivo de ultimar detalles técnicos y operativos para su habilitación definitiva como Control Integrado entre Argentina y Chile.

El encuentro se desarrolló en el marco del interés manifiesto del Gobierno de Salta por lograr una solución definitiva que permita la plena operatividad del paso fronterizo. Por parte de la Nación, estuvo presente la directora nacional de Control de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad, Virginia Cornejo.

También participaron el coordinador argentino del Paso de Sico, comandante principal Guillermo Roberto Britez, jefe del Escuadrón 22 "San Antonio de los Cobres" de Gendarmería Nacional, junto a funcionarios de Aduana, Migraciones y Senasa.

En representación de la Provincia de Salta asistió Julio San Millán, acompañado por la responsable del Área de Integración Regional, Virginia Valdés. Además, participaron el subsecretario de Tecnología y Conectividad, ingeniero en Telecomunicaciones Matías Sant, junto a los técnicos Walter Castelino y Luciano Santillán, y por la Secretaría de Obras Públicas, el arquitecto Rodrigo González Brie, quien tuvo a su cargo la supervisión de las obras realizadas en el complejo.

Del sector privado estuvo presente el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Salta y vicepresidente de ProSalta, Javier Cerúsico, quien acompañó las gestiones orientadas a mejorar la conectividad y facilitar el comercio internacional a través del corredor bioceánico.

Por parte de Chile participaron el coordinador del Paso de Sico, Nicolás Ignacio Carrasco Chacana, junto a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y de la Aduana chilena.

Piden a Chile acelerar la habilitación

Durante la reunión, y con el fin de agilizar los compromisos asumidos por ambos países, se alcanzaron acuerdos vinculados a los requerimientos de conectividad y provisión de mobiliario para el funcionamiento del complejo.

San Millán recordó a las autoridades chilenas que las obras de ampliación y mejoras ejecutadas por la Provincia de Salta fueron entregadas en marzo de 2025, por lo que ya se registra un año de retraso en la habilitación definitiva del paso.

Ante esta situación, las autoridades argentinas solicitaron fijar el mes de marzo próximo como fecha límite para completar los trámites y detalles pendientes que permitan poner en funcionamiento pleno el Control Integrado.

Tanto San Millán como la funcionaria nacional Virginia Cornejo pidieron al coordinador chileno habilitar provisoriamente el control de pasajeros en la localidad de San Pedro de Atacama, hasta tanto entre en funcionamiento el Paso de Sico, que actualmente solo opera para control de cargas.

La solicitud se fundamenta en las dificultades registradas durante la presente temporada estival, cuando el cierre preventivo del Paso de Jama generó inconvenientes y demoras para el tránsito de turistas y transportistas.

Desde la Provincia destacaron que la habilitación integral del Paso de Sico resulta estratégica para fortalecer la integración regional, mejorar la conectividad con el norte de Chile y potenciar el desarrollo comercial y turístico de Salta.