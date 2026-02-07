PUBLICIDAD

Pase Libre Estudiantil
Natalicio de Martín Miguel de Güemes
Sable corvo de San Martín
Elecciones del PJ bonaerense
Anamá Ferreira
Cuba
Río Pescado
Gaza
Espectáculos

VIVO. Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”

La exmodelo fue a TN a debatir sobre el caso de la abogada Agostina Páez y terminó cuestionando la conformación del equipo albiceleste.
Sabado, 07 de febrero de 2026 15:20
La empresaria y exmodelo brasileña Anamá Ferreira volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática este sábado tras su paso por la señal de noticias TN, donde fue invitada para debatir sobre la discriminación racial en Argentina.

Ferreira asistió al piso para referirse al escándalo de la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de "injuria racial", exigiendo una "sanción ejemplar" para este tipo de conductas. "No es contra un extranjero, es contra cualquiera que haga eso", sostuvo la exmodelo.

Sin embargo, la entrevista dio un giro inesperado cuando Anamá apuntó directamente contra el fútbol local y lanzó una frase que encendió la mecha en las redes sociales: "La Selección Argentina es la única que no tiene un negro".

 

 

La reacción en las redes

La crítica de Ferreira reavivó un debate recurrente que suele instalarse desde medios internacionales (como sucedió con The Washington Post durante el Mundial de Qatar) sobre la representación racial en la "Scaloneta", un planteo que la sociedad argentina suele rechazar argumentando que la conformación del equipo responde a la demografía del país y no a una política de exclusión.

Temas de la nota

