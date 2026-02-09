PUBLICIDAD

Salta

Estacionamiento nocturno: habilitan nuevas calles durante los fines de semana

Se busca generar comodidad a los ciudadanos que salen a disfrutar por la noche y también colaborar con el sector gastronómico. Se podrá estacionar desde las 21 hs del viernes hasta las 6 de la mañana del lunes, en calles donde durante la semana está prohibido hacerlo.
Lunes, 09 de febrero de 2026 10:37
El municipio capitalino busca generar mayor comodidad para los vecinos. En este marco, se habilitan sectores de estacionamiento nocturno durante los fines de semana, teniendo en cuenta la gran cantidad de ciudadanos que salen a disfrutar de propuestas recreativas y gastronómicas. 

Se podrá estacionar desde las 21 hs del viernes hasta las 6 de la mañana del lunes, en calles donde durante la semana está prohibido hacerlo. 

Con esta medida también se busca acompañar al sector gastronómico, ya que más vecinos podrán optar por disfrutar de bares y confiterías con mayor comodidad.

“Queremos que la gente salga los fines de semana por la noche tranquila, en su vehículo y tenga donde dejarlo. Por eso habilitamos algunas calles exclusivamente para estos días”, dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

El estacionamiento nocturno estará habilitado en calles como Alvarado, Vicente López, Catamarca y Pueyrredón.

El objetivo es lograr que, durante la semana, el tránsito sea ágil y que los fines de semana el espacio público esté pensado para el disfrute de los vecinos.

