Trabajos de puesta en valor en el Paseo de la Fe de la Alberdi

La Municipalidad de Salta informó que avanza con diversas tareas de mantenimiento y recuperación en el casco histórico de la ciudad, con intervenciones orientadas a la puesta en valor de edificios patrimoniales y espacios urbanos vinculados al circuito religioso conocido como el Paseo de la Fe.

Uno de los trabajos principales se desarrolla actualmente en el muro perimetral de la iglesia de La Viña, ubicada en la esquina de Alberdi y San Juan. Según informó Belén Goytia, coordinadora del área Centro, las tareas incluyen la reparación de sectores deteriorados y acciones destinadas a recuperar el aspecto original del lugar.

"Actualmente estamos trabajando en el muro que rodea a la iglesia de La Viña ubicada en el corredor de la Fe; más precisamente en la esquina de Alberdi y San Juan", explicó la funcionaria.

El detalle de la obra

Los trabajos comprenden revoques, reconstrucción de mampostería en sectores dañados, eliminación de grafitis y retiro de pegatinas adheridas a la superficie. Una vez finalizadas estas etapas, se procederá a pintar el muro para completar la intervención.

Además de estas obras, la Municipalidad continuará con tareas de mantenimiento en el Paseo de la Fe, en el tramo de la calle Alberdi comprendido entre avenida San Martín y San Juan.

En ese sector ya se realizaron trabajos preliminares vinculados a la limpieza de desagües pluviales y rejillas, así como la reposición de baldosas deterioradas en las veredas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la imagen urbana del área.

Más trabajo en el circuito

Las acciones municipales también se extendieron al interior de la ex escuela Uriburu, ubicada frente a la iglesia de La Viña y que forma parte del circuito del Paseo de la Fe.

Según se informó, el edificio había sido ocupado por personas que generaban situaciones de inseguridad, lo que había sido denunciado por vecinos de la zona. Además, en el lugar se acumulaban residuos que provocaban malos olores y la proliferación de insectos y alimañas.