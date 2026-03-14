Premios Oscar 2026: incorporan por primera vez el premio a Mejor Casting

La próxima edición de los Premios Oscar marcará un cambio histórico en la industria cinematográfica: por primera vez se entregará el galardón a Mejor Casting, una categoría destinada a reconocer el trabajo de los directores de casting responsables de elegir a los actores y actrices que dan vida a las películas más destacadas del año.

La incorporación responde a un reclamo que llevaba décadas dentro de Hollywood. Detrás de cada gran película existen decisiones fundamentales que muchas veces pasan desapercibidas para el público, y una de ellas es la elección del elenco. Los directores de casting fueron durante años una pieza clave pero silenciosa dentro de la maquinaria de la industria.

Aunque su trabajo define quién interpreta a los personajes que el público termina amando u odiando en pantalla, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) nunca había reservado una categoría propia para reconocer su labor. En los últimos años, sin embargo, organizaciones profesionales y numerosos referentes del sector impulsaron el debate dentro de la institución.

El argumento que terminó imponiéndose fue claro: elegir un elenco no es una tarea administrativa ni secundaria, sino una decisión creativa determinante, tan importante para una película como la dirección, el guion o el montaje. Tras años de reclamos, la Academia finalmente decidió incorporar el premio.

Los nominados serán seleccionados por la Rama de Directores de Casting de la Academia, creada en 2013 y que cuenta con cerca de 160 miembros. La creación de esta división dentro de la AMPAS fue clave para consolidar el reconocimiento a una profesión que durante décadas quedó en una zona gris dentro del sistema de premios.

Homenajes y reencuentros en la gala

La ceremonia de este domingo también promete momentos emotivos y reencuentros entre figuras del cine. Según adelantó la revista especializada Variety, la gala incluirá segmentos dedicados a recordar a personalidades fallecidas, celebrar películas que dejaron huella y combinar música en vivo con escenas emblemáticas del cine.

Uno de los momentos más esperados será el tradicional segmento “In Memoriam”, donde se recordará a artistas y trabajadores de la industria que murieron durante el último año. Entre los homenajes previstos se analiza una presentación musical de Barbra Streisand dedicada al actor Robert Redford, quien falleció en septiembre de 2025 a los 89 años.

Streisand compartió con Redford la recordada película The Way We Were y ya había participado en los Oscar en 2013 con una interpretación del tema principal de ese film.

Otro momento cargado de emoción estará dedicado al cineasta y actor Rob Reiner, fallecido en diciembre de 2025 junto a su esposa Michele Singer Reiner. Durante el homenaje, Billy Crystal y Meg Ryan volverán a compartir escenario para recordar al director con quien trabajaron en la clásica comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally.

La gala también incluirá celebraciones vinculadas a aniversarios de películas que dejaron huella en la cultura popular. Entre ellas se destaca el reencuentro del elenco de la comedia Bridesmaids (Damas en guerra), que cumple 15 años desde su estreno.

Según trascendió, las actrices Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Rose Byrne y Ellie Kemper subirán juntas al escenario para recordar el impacto de la película dirigida por Paul Feig. El film fue un éxito comercial y también obtuvo reconocimiento en los Oscar, con nominaciones para McCarthy como actriz de reparto y para el guion original.

Música en vivo y espectáculos

La música también tendrá un papel central durante la ceremonia. Los productores ejecutivos del evento, Raj Kapoor y Katy Mullan, confirmaron que habrá segmentos especiales inspirados en dos producciones destacadas del año: Pecadores y la animación de Netflix Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters).

El número dedicado a KPop Demon Hunters incluirá instrumentistas y danza tradicional coreana, en línea con la estética del film. Luego, las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Reri Ami interpretarán la canción nominada “Golden”.

En tanto, el homenaje a Pecadores, el drama vampírico dirigido por Ryan Coogler que logró un récord de nominaciones, estará centrado en el papel de la música dentro de la historia. El segmento incluirá una interpretación en vivo del tema nominado “I Lied to You”, a cargo del actor Miles Caton y del compositor Raphael Saadiq, acompañados por artistas invitados como Misty Copeland, Buddy Guy, Brittany Howard y Shaboozey.

Con nuevas categorías, homenajes y espectáculos musicales, la ceremonia buscará combinar tradición y renovación en una de las noches más importantes del cine mundial.