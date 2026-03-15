Premios Oscar 2026, en VIVO: el minuto a minuto de la ceremonia

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebra este domingo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, con una ceremonia que combinará homenajes, presentaciones musicales y reencuentros entre figuras del cine.

De acuerdo con información publicada por la revista Variety, la gala buscará equilibrar tributos a figuras históricas de la industria con momentos dedicados a las producciones más destacadas del último año.

La ceremonia será conducida por el comediante Conan O’Brien, quien repetirá como anfitrión tras su desempeño en la edición de 2025.

Según adelantó el propio conductor, la transmisión tendrá “sorpresas sin skits largos”, con un formato que priorizará el ritmo de la ceremonia y el protagonismo del cine.__IP__

En Argentina, el evento podrá verse a partir de las 20 a través de TNT, TNT Series y la plataforma HBO Max.

Como es habitual, la gala tendrá una duración estimada de entre tres horas y media y cuatro horas, con la entrega de las principales categorías, números musicales y los discursos de los ganadores.

El minuto a minuto de los Oscar 2026

20:35 | Mejor canción original

KPop Demon Hunters ganó el premio a la categoría con su canción Golden que competia contra Relentless - Dear Me, I Lied to You - Sinners, Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi y Train Dreams-Train Dreams.

Kpop Demon Hunters.

20.24 | Mejor Actriz de reparto

Teyana Taylor (Una batalla tras otra) compite contra Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental), Amy Madigan (Weapons) y Wunmi Mosaku (Los pecadores).

Aunque Madigan ganó esta terna con mucha alegría y agradeciendole a su esposo y al apoyo de sus directores.

Amy Madigan.

20:10 | Inicio de la gala

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 comenzó con un momento descontracturado y lleno de humor de la mano del comediante Conan O’Brien, quien sorprendió al público al aparecer caracterizado como la tía Gladys, uno de los personajes de la película Weapons

En el número de apertura, el presentador protagonizó un divertido montaje que recreó escenas inspiradas en varias de las películas nominadas, intercalando comentarios irónicos y bromas que provocaron carcajadas entre los invitados y marcaron un inicio relajado y entretenido para la gala.

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