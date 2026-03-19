VIDEO. La explicación de Mauricio Macri sobre el apodo “gato”

El expresidente Mauricio Macri encabezará hoy la primera reunión formal con todos los miembros del PRO en el año y, en la previa del evento desde un streaming propio denominado ‘Protagonistas del Futuro’, calificó a su espacio como una fuerza “confiable y predecible”.

El fundador del PRO habló de su mandato como jefe de Estado, de la relación con su padre y de la perspectiva que tiene acerca de la Argentina que se viene sin dejar el humor de lado y recordar su críticas de manera jocosa.

“Lo de llamarme gato surgió de la creativa kirchnerista. Ellos pensaron que estaban diciendo algo malo, pero nosotros lo transformamos en algo bueno porque hay mucha gente a la que le gustan los gatos”, ironizó Macri.

Asimismo, contó su experiencia como escritor de su último libro "Franco: vida de mi padre. La historia de mi mayor maestro y mi gran antagonista" y aseguró que lo ayudó a “dar vuelta una página” de una relación que fue “difícil” pero en la que “siempre hubo mucho amor”: “Fue mi mejor profesor y mi peor antagonista”, agregó.

Con un aire muy similar al de su campaña del 2015, al exmandatario se lo vio distendido y confiado en que un país diferente es posible en el 2027 porque “siempre hay esperanza de que se puede un futuro mejor". Además, en la misma línea sostuvo que el PRO está “vigente” a pesar de estar “un poquito más viejitos”.

“Siempre fui honesto. Desde el PRO le decimos a la gente pasa esto y hay que trabajar y no vender espejitos de colores como hace el populismo todo el tiempo y después vuela todo por el aire. Este es el camino a la felicidad”, concluyó.