Más de 2.000 pacientes participan en estudios clínicos en América Latina 

La estrategia de la división farmacéutica de Bayer se basa en investigación y desarrollo, con estudios clínicos en todas sus fases, enfocados en necesidades médicas no cubiertas y en el fortalecimiento de una propuesta robusta y diversificada, con soluciones de mediana y alta complejidad. Actualmente hay 35 proyectos en marcha a nivel global, especialmente en áreas como oncología, cardiorrenal, neurología, enfermedades raras e inmunología. Este avance refuerza el papel estratégico de la región en el desarrollo global de nuevas terapias y permite que los pacientes locales tengan acceso anticipado a tratamientos innovadores.

En este contexto, la participación de América Latina en estudios clínicos ha crecido de manera significativa. En 2025 se llevaron a cabo 79 estudios clínicos en siete países de la región, involucrando 450 centros de investigación y más de 2.000 pacientes.

Salud femenina

Bayer tiene un papel histórico en el desarrollo de métodos anticonceptivos y mantiene la salud de la mujer como una prioridad estratégica. En 2025, la compañía lanzó en Argentina un implante subcutáneo de anticoncepción de larga duración, ampliando el acceso a nuevas opciones de planificación familiar. Además, los dispositivos intrauterinos hormonales continúan siendo una alternativa relevante tanto para anticoncepción como para el tratamiento de diversas condiciones ginecológicas.

La compañía también avanza en nuevas opciones terapéuticas destinadas a mejorar la calidad de vida durante la menopausia, especialmente para el manejo de síntomas vasomotores y trastornos del sueño. Se estima que los síntomas vasomotores afectan hasta al 80% de las mujeres y pueden persistir durante años, impactando en su bienestar y productividad.

"Bayer tiene un fuerte compromiso con la salud femenina en todas las etapas de la vida y continúa apostando por innovaciones que respondan a las principales necesidades de las mujeres", afirma Eli Lakryc, Vicepresidente de Asuntos Médicos de la división farmacéutica de Bayer en Brasil y América Latina.

Oncología

El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado entre los hombres en el mundo y se prevé que su incidencia se duplique para 2040, pasando de 1,4 millones a 2,9 millones de casos globales, según datos publicados en The Lancet. Frente a este escenario, Bayer continúa desarrollando y ampliando su franquicia de tratamientos oncológicos, con el objetivo de ofrecer nuevas opciones terapéuticas para diferentes perfiles de pacientes.

En América Latina, el área de oncología —especialmente en cáncer de próstata— ha mostrado crecimientos significativos en varios países, con una participación de mercado destacada a nivel global. "Cuando hablamos de cáncer, la posibilidad de individualizar el tratamiento es clave para mejorar la calidad de vida y los resultados clínicos. Queremos que el paciente oncológico tenga acceso a terapias innovadoras con buen perfil de tolerabilidad, incluso en fases avanzadas de la enfermedad", señaló Lakryc.

Oftalmología

Bayer también ha consolidado su presencia global en oftalmología, combinando décadas de experiencia farmacéutica con el desarrollo de nuevas tecnologías. La compañía cuenta con terapias para enfermedades oculares graves como el edema macular diabético y la degeneración macular relacionada con la edad, que pueden provocar pérdida de visión si no se tratan adecuadamente. Además, Bayer continúa expandiendo la investigación en terapias génicas y celulares de última generación.

Hemofilia

La hemofilia es una enfermedad rara que afecta la coagulación de la sangre y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes. Datos de organizaciones regionales indican que todavía existe un número importante de pacientes no diagnosticados en América Latina. En Brasil, México, Argentina y Colombia se estima que hay alrededor de 27 mil pacientes diagnosticados, aunque el número real podría superar los 47 mil. Bayer mantiene un compromiso activo con esta área terapéutica y continúa trabajando para ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento de esta condición.

Crecimiento mundial

Por segundo año consecutivo, es la segunda región con mayor crecimiento porcentual en el mundo, solo detrás de Estados Unidos. El Grupo Bayer, compuesto por tres divisiones de negocios (Crop Science, Farmacéutica y Consumer Health), anunció sus resultados financieros globales de 2025, que totalizaron 45,6 mil millones de euros. La división Farmacéutica fue la que presentó mayor crecimiento, con un aumento del 2% en ventas a nivel global, alcanzando 17.829 mil millones de euros. De ese total, América Latina aportó 824 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,4% respecto de 2024.

"En los últimos años hemos realizado un trabajo estratégico de orientar nuestros recursos hacia las marcas clave, además de desafiarnos constantemente a buscar alternativas de negocio que realmente tengan potencial para impactar positivamente a nuestros pacientes", afirma Adib Jacob, Presidente de la división farmacéutica de Bayer para Brasil y América Latina.

La región ha mostrado un crecimiento sostenido en terapias innovadoras en áreas como oncología y enfermedades cardiorrenales. "Estos avances reflejan nuestra estrategia para la región y el potencial que existe para seguir ampliando el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores", destaca Jacob.

Una de las iniciativas que contribuyen a esta estrategia es la firma de acuerdos con socios que distribuyen y comercializan parte del portafolio de productos establecidos de Bayer, lo que permite ampliar la capilaridad y optimizar el flujo comercial. De esta manera, las inversiones de la compañía pueden destinarse con mayor foco al desarrollo y lanzamiento de nuevas soluciones terapéuticas.

"Actualmente tenemos 13 acuerdos en curso en distintos países, incluidos Brasil, México, Colombia y Argentina, con siete socios comerciales que trabajan con diferentes segmentos de nuestro portafolio", explicó Jacob.