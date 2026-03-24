Orán: se reanuda el juicio por el crimen del puestero hallado decapitado y con las manos atadas en la ruta 34

Este miércoles se reanuda en Orán el juicio por el homicidio de Pablo César Almaraz, el puestero rural de 41 años que fue hallado decapitado y con las manos atadas a la vera de la ruta nacional 34, en un caso que generó fuerte impacto en la región.

La audiencia de debate está a cargo de la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Orán, integrada por los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo.

En el proceso están imputados tres hombres de 29, 31 y 39 años como coautores del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Además, el acusado de 31 años también enfrenta una causa acumulada por evasión.

La declaración de un menor

Durante la última jornada, realizada el viernes 20, declararon dos testigos. Uno de ellos señaló haber tomado conocimiento del hecho a través de un menor de edad, quien luego brindó testimonio en Cámara Gesell, y que habría identificado a los acusados como presuntos responsables.

El testigo también indicó que, ante el temor manifestado por el menor y su madre, les recomendó dar aviso a la Policía. En tanto, un allegado a la familia de la víctima relató que el padre de los acusados le habría comentado previamente sobre una agresión a un hombre en el marco de un supuesto robo de ganado.

Este último testimonio también coincidió con otros en describir a los imputados como personas conflictivas, lo que forma parte de la prueba que se analiza en el juicio.

Un cuerpo con signos de extrema violencia

El hecho investigado ocurrió el 1 de octubre de 2022, cuando se reportó al sistema de emergencias 911 el hallazgo del cuerpo sin vida de Almaraz en el tramo de la ruta 34 entre Pichanal y Colonia Santa Rosa. La víctima presentaba signos de extrema violencia.

Tras el cuarto intermedio dispuesto por el tribunal, el debate continuará este miércoles 25 de marzo con la recepción de nuevos testimonios, en una causa que busca esclarecer uno de los crímenes más impactantes ocurridos en el norte de Salta.