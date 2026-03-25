Femicidio en El Tipal: el juicio comienza en una semana con un total de 80 testigos

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, comenzará exactamente en una semana y serán convocados 80 testigos a declarar al debate oral, según revelaron fuentes de una de las causas que conmocionó a Salta.

El proceso, que comenzará el 1 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo, estará a cargo de la Sala IV del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans.

En el banquillo estará José Eduardo "Jota" Figueroa, de 47 años, acusado de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su esposa, Mercedes Kvedaras (37). El imputado permanece con prisión preventiva desde agosto de 2023, cuando ocurrió el hecho en la vivienda de la pareja en El Tipal.

El hecho

De acuerdo con la investigación, Kvedaras fue hallada sin vida el 4 de agosto de ese año. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica mixta, es decir, por una combinación de estrangulamiento y sofocación, en un lapso prolongado que le impidió cualquier posibilidad de defensa o supervivencia. El informe forense también constató más de 40 lesiones en el cuerpo, lo que reforzó la hipótesis de un ataque violento y sostenido.

Desde el inicio, el caso fue encuadrado como un femicidio en un contexto de violencia de género. Según consta en la causa, la víctima había manifestado temor hacia su esposo y relatado situaciones de celos, control y hostigamiento previas al hecho.

Figueroa fue imputado pocos días después del crimen. En su declaración judicial reconoció haber estado presente, aunque brindó una versión que, según la fiscalía, contradice los resultados de las pericias médicas y criminalísticas.

La acusación está a cargo de la fiscala de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, mientras que la querella representa a la familia de la víctima. La defensa técnica del imputado es ejercida por el abogado Juan Casabella Dávalos.

80 nombres

El debate oral tendrá como eje una extensa producción de prueba testimonial. Según fuentes judiciales, fueron citados más de 80 testigos que declararán a lo largo de distintas jornadas.

Entre ellos se encuentran familiares de Mercedes Kvedaras, vecinos del barrio El Tipal y personas del entorno cercano que aportarán información sobre la dinámica previa al hecho. También declararán efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento inicial y en la investigación posterior.

A su vez, tendrán un rol central los profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), incluidos médicos forenses, psicólogos, bioquímicos y especialistas en criminalística, quienes expondrán los resultados de pericias clave para la reconstrucción del hecho.

El listado se completa con peritos y técnicos que participaron en análisis complementarios, informes interdisciplinarios y evaluaciones realizadas durante la etapa de instrucción.

La defensa también pidió incorporar testigos para las audiencias.

A dos años y medio del crimen

La causa llegó a juicio tras un extenso recorrido procesal marcado por múltiples planteos de la defensa, que buscaron cuestionar distintos aspectos del proceso.

Entre ellos, se incluyeron impugnaciones al esquema de oralidad implementado en la provincia, pedidos de morigeración de la prisión preventiva por razones de salud, y la propuesta —finalmente retirada— de realizar una "autopsia psicológica" sobre la víctima, lo que generó un fuerte rechazo de la fiscalía y la querella por considerarlo revictimizante.

También hubo controversias en torno a intentos de reconstrucción del hecho impulsados por la defensa sin la debida participación de todas las partes, lo que derivó en planteos de nulidad y cuestionamientos sobre la legalidad de esas actuaciones.

Reclamo de justicia por Mercedes en 2023.

A esto se sumaron recusaciones y excusaciones de jueces que demoraron la conformación definitiva del tribunal, en una secuencia de incidentes que postergó la fijación de la fecha de juicio.

Finalmente, tras superar esas instancias, el tribunal quedó integrado y el proceso avanzó hacia la etapa de debate oral.

El juicio buscará reconstruir con precisión lo ocurrido en la vivienda de El Tipal y determinar la responsabilidad penal de Figueroa en un caso que generó una profunda conmoción social en Salta.

La fiscalía sostiene que se trató de un femicidio cometido en un contexto de violencia de género, con una dinámica de agresión sostenida que derivó en la muerte de la víctima. En ese marco, la expectativa de pena es la de prisión perpetua.

Con una prueba testimonial amplia, pericias forenses contundentes y un proceso seguido de cerca por la opinión pública, el debate oral se perfila como una instancia clave para esclarecer uno de los casos más impactantes de los últimos años en la provincia.