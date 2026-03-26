Indio Solari en Salta: a 15 años de su último show en el Martearena, mirá las mejores fotos y el listado de temas

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El sábado 26 de marzo de 2011, un día como hoy pero hace 15 años, Carlos Alberto "Indio" Solari y su banda los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, presentaban "El perfume de la tempestad" en el estadio Martearena de Salta. Mirá las mejores fotos y el listado de canciones. ¿Estuviste ahí?
Fue la tercera y última presentación del artista en la provincia: la primera fue en el recordado Polaco Bar el 7 de enero de 1978, en un show emblemático porque fue el primero bajo el nombre Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
Tuvieron que pasar 31 años para que el Indio regrese a la provincia: fue el 19 de septiembre de 2009 ya con los Fundamentalistas, mientras que la tercera y última vez que tocó en un escenario salteño fue un día como hoy hace 15 años en la presentación de su tercer álbum de estudio.
La lista de temas de esa noche
¡Todos a los botes!
No es Dios todo lo que reluce
Martinis y tafiroles
El infierno está encantador esta noche
Un ángel para tu soledad
Héroe del whisky
Pabellón Séptimo (Relato de Horacio)
Torito es muerto
Vino Mariani
Mariposa Pontiac / Rock del país
Queso ruso
El tesoro de los inocentes
¿Tomasito podés oírme? ¿Tomasito podés verme?
El arte del buen comer
El regreso de Mao
To Beef or Not to Beef
Black Russian
¿Por qué será que Dios no me quiere?
El lobo caído
¡Cruz diablo!
Pedía siempre temas en la radio...
Vamos las bandas
Maldición, va a ser un día hermoso
Juguetes perdidos
Flight 956
Jijiji
Las mejores fotos de la previa y el show del Indio el 26 de marzo de 2011