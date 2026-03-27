El Gobierno habilita mayor uso de bioetanol en naftas para amortiguar el impacto del alza del petróleo

Con el barril de petróleo estabilizado por encima de los US$100 durante las últimas dos semanas y un incremento del 19% en los combustibles locales solo en el último mes, el Gobierno decidió avanzar con una adecuación técnica destinada a contener nuevas subas en los surtidores. A través de la resolución 79/2026, la Secretaría de Energía modificó las especificaciones de calidad de las naftas y elevó el límite máximo de oxígeno permitido al 5,6%, lo que amplía el margen para incorporar bioetanol en la mezcla.

Desde la cartera energética explicaron que la medida busca otorgar mayor flexibilidad a las refinadoras para ajustar su composición sin afectar los parámetros de calidad, con el objetivo de “amortiguar el impacto del precio del crudo en el surtidor y proteger al consumidor”. La decisión se tomó en un contexto en el que otras herramientas posibles -como subir retenciones o reducir impuestos a los combustibles- implicaban riesgos fiscales o desincentivos para la inversión.

El exministro de Energía Juan José Aranguren señaló que la medida puede tener un impacto fiscal acotado, ya que el bioetanol no tributa impuestos a los combustibles ni al dióxido de carbono. “Al aumentar su participación en la mezcla, se reduce la carga impositiva asociada al componente fósil”, indicó.

La presión internacional también influye en el escenario. En Estados Unidos, donde los combustibles se encarecieron un 25%, el gobierno de Donald Trump suspendió por 30 días la ley Jones para permitir que buques tanqueros extranjeros abastezcan a las refinerías de la costa este y levantó sanciones para facilitar la importación de petróleo ruso. Brasil, por su parte, redujo impuestos y aplicó nuevos derechos de exportación para moderar el impacto interno del alza del crudo.

En Argentina, la Secretaría de Energía aclaró que la resolución no modifica el corte obligatorio de bioetanol ni introduce nuevas obligaciones para las empresas. La actualización simplemente habilita, de manera voluntaria, la posibilidad de incorporar hasta un 15% de bioetanol en las naftas, siempre dentro de los estándares de calidad vigentes. La normativa tampoco altera el régimen de biodiésel, que ya contempla mezclas de hasta 20% en el gasoil.

El incremento autorizado está vinculado al contenido de oxígeno en la mezcla final: para permitir proporciones superiores de bioetanol sin vulnerar las especificaciones técnicas, era necesario elevar ese parámetro.