Fue condenado por maltrato y crueldad animal

Un joven fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de maltrato animal y deberá durante el tiempo de su condena realizar diversas acciones que la justicia ordenó para mantener su libertad vigilada.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2 del distrito Centro, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de juicio abreviado contra Juan Marcelo Vargas Ricaldi como autor de los delitos de actos de crueldad y maltrato animal, previsto en la Ley 14.346.

El juez de Garantías 4 del distrito Centro, Diego Rodríguez Pipino, tras recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional, con el cumplimiento de reglas de conducta. Entre ellas, deberá realizar un curso de concientización sobre el trato respetuoso hacia los animales, cuya acreditación deberá efectuar de manera fehaciente.

Asimismo, deberá realizar, durante 12 meses, donaciones de dinero a la Facultad de Veterinaria de la UCASAL, destinadas a la adquisición de alimentos y/o de material descartable para intervenciones quirúrgicas de castración.

Se le impuso además la inhabilitación para tener, adquirir, o entrar en contacto con animales de compañía.

Las tareas investigativas iniciaron el pasado 5 de enero, a partir de la declaración de una mujer, quien denunció que el acusado poseía criaderos de perros sin habilitación, donde mantenía numerosos canes en malas condiciones de salud, y que algunos de ellos serían utilizados para peleas con fines lucrativos.

Las mascotas fueron rescatadas y puestas a resguardo, para que reciban tratamiento médico en procura de su restablecimiento. Entre las reglas de conducta impuestas, deberá realizar donaciones de dinero para la adquisición de material quirúrgico para realizar castraciones y se le prohíbe tener animales a su cargo.

Abandonados a su suerte

Entre los elementos probatorios hubo informes técnicos con fotografías que evidenciarían el estado de los animales y el testimonio de vecinos, quienes manifestaron que los perros permanecían encerrados, con falta de alimento y agua, y en condiciones de abandono. El fiscal Ramos Ossorio explicó que las personas interesadas en realizar una adopción responsable de los canes, deben presentarse en la Comisaría Tercera, ubicada Los Guayacanes 244 para realizar los trámites pertinentes. También pueden comunicarse al teléfono 0387 4394687.