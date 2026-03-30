Tragedia en un colegio de Santa Fe: “El arma habría entrado en un estuche de guitarra”

Un alumno ingresó armado a la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y perpetró un ataque que dejó a un estudiante muerto durante la mañana del lunes, confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. El hecho ocurrió alrededor de las 7.15, cuando los alumnos aguardaban el inicio de la jornada escolar en un patio interno. Y generó la suspensión de las clases en dicha institución.

La madre de una alumna de cuarto año, María José estableció en C5N sobre el agresor, que va a tercero: “El relato de los chicos es que entró a la escuela con el arma metida dentro de un estuche de una guitarra”.

Además, relató los minutos de pánico vividos durante el ataque. “Estoy todavía asustada. A las 7.30, recibo el llamado de mi hija llorando desesperada, que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela. Salí a buscarla porque me dijo que salió corriendo por atrás de la escuela”.

“En el camino, en mi desesperación, ver la cantidad de chicos, a las dos o tres cuadras de la escuela había chicos corriendo para todos lados, con cara de perdidos”, contó María José, quien destacó el caos que se generó en el momento. Y graficó: “Salieron todos corriendo por atrás, otros saltaron alambrados e incluso saltaron de las ventanas del edificio. Escuchar el relato de los chicos es terrible, no esperaban una situación de esta magnitud”, agregó la madre.

Por último, señaló que, según el relato de los alumnos y de los propios docentes, el agresor se trata de “un chico muy tranquilo” y que “no tenía mala conducta”.

Silvana también es madre de otra alumna de la institución y comentó: “Los chicos dijeron que llevó el arma camuflada en un estuche de guitarra porque él practicaba guitarra”.

También contó que debió consolar a su hija, que llegó llorando desde la escuela. Y subrayó: “Es una situación desgarradora, mi nena llegó a casa llorando y diciendo que un chico entró con un arma y que le iba a disparar a todo un curso”.