VIDEO: A los 82, Susana Giménez reapareció en traje de baño durante una publicidad en San Isidro

Susana Giménez volvió a estar en el centro de la atención mediática tras su regreso a la Argentina luego de pasar un mes en Madrid. La conductora viajó a la capital española para celebrar su cumpleaños número 82 y aprovechar su estadía para realizar un tratamiento de bienestar en una clínica especializada.

Según se comentó en programas televisivos, la diva se sometió durante varias semanas a una terapia vinculada a mejorar su calidad de vida, especialmente luego de haberse operado las caderas. La panelista Yanina Latorre contó que el tratamiento se realiza con tecnología de última generación y que consiste en sesiones diarias durante un mes. De acuerdo con esa versión, la conductora regresó al país con una notable mejoría física.

Tras su vuelta, Susana se reencontró con amigos en un asado donde llamó la atención por su energía y su aspecto. En imágenes que circularon en redes sociales también se la vio luciendo traje de baño, lo que generó comentarios entre sus seguidores.

Poco después de ese regreso, la conductora participó además de la grabación de una nueva campaña publicitaria. Según informó la periodista Laura Ubfal, el rodaje se realizó en una casona ubicada en San Isidro y se extendió durante aproximadamente 12 horas.

El proyecto corresponde a una campaña para una plataforma de apuestas. Durante la jornada, Susana se mostró de buen humor y con buena predisposición para trabajar junto al equipo de producción.

Uno de los detalles que más llamó la atención durante la filmación fue el vestuario elegido para una de las escenas: un traje de baño negro con detalles dorados, look que volvió a destacar el estado físico de la conductora en esta nueva etapa.