Teresa Ovejero: "El juicio por jurados no busca reducir el trabajo de los magistrados"

La implementación del juicio por jurados en Salta representa un paso importante en la modernización del sistema judicial y apunta principalmente a mejorar la calidad de las decisiones judiciales, más que a reducir la carga de trabajo de los magistrados. Así lo afirmó la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, al analizar el inicio de este nuevo mecanismo en la provincia.

"No es que el juicio por jurado viene a bajar la cantidad o viene a liberar en cuanto a cantidad a la tarea de los jueces, sino que creo que es una cuestión de calidad", sostuvo la magistrada en diálogo con Radio Salta.

La titular del máximo tribunal explicó que el nuevo sistema tendrá una incidencia acotada en términos estadísticos dentro del universo de causas que tramitan en el Poder Judicial, ya que se aplicará únicamente a los delitos más graves previstos en el artículo 80 del Código Penal, es decir, los homicidios calificados.

De seis a ocho juicios

Según estimaciones del propio Poder Judicial, el número de juicios de este tipo que podrían realizarse anualmente en la provincia sería relativamente reducido. "Tal vez este año vamos a tener seis, siete u ocho juicios por jurado", señaló Ovejero, en comparación con la gran cantidad de expedientes que tramitan en los tribunales provinciales.

En ese sentido, remarcó que el objetivo central del sistema no es descomprimir el trabajo de los jueces, sino fortalecer la legitimidad y la calidad institucional de las decisiones judiciales a través de la participación directa de los ciudadanos.

La magistrada valoró especialmente la respuesta que tuvo la convocatoria para integrar el primer jurado popular en la provincia. Según explicó, de los 70 ciudadanos convocados, asistieron 60 y finalmente se seleccionaron 16 personas -12 titulares y cuatro suplentes- para intervenir en el proceso.

Compromiso y responsabilidad

Desde el Poder Judicial destacaron el compromiso y la responsabilidad demostrada por quienes fueron convocados. "Muchas veces se piensa que una persona que no está capacitada en derecho no va a poder resolver, pero la experiencia fue muy positiva", sostuvo.

Para Ovejero, la presencia de ciudadanos comunes en la decisión sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado también permite acercar el funcionamiento de la justicia a la sociedad.

"La justicia también se fortalece cuando el ciudadano se involucra y entiende lo que significa tomar decisiones sobre la libertad o los derechos de otra persona".

En esa línea, consideró que el sistema aporta transparencia y permite a la sociedad un contacto más directo con la tarea judicial.

Corte integrada

La presidenta de la Corte también se refirió a la reciente integración del máximo tribunal provincial con nueve miembros, lo que permite un funcionamiento más ágil a través del trabajo en salas especializadas -civil, penal, laboral y contencioso administrativa.

Cada una de ellas resuelve los expedientes con la intervención de cuatro jueces, lo que permite acelerar los tiempos de resolución sin necesidad de que todos los magistrados intervengan en cada caso.

Además, indicó que el Poder Judicial avanza en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, desde la consolidación del expediente digital hasta el uso de inteligencia artificial, siempre con los resguardos necesarios.

Contraste con la justicia federal

Ovejero también comparó la situación de la justicia provincial con el escenario que atraviesa el fuero federal en Salta, donde distintos informes advierten sobre un déficit significativo de cargos sin cubrir. En ese punto, señaló que en el ámbito provincial el Consejo de la Magistratura mantiene una agenda activa de concursos para cubrir las vacantes que se generan, muchas de ellas recientes debido a jubilaciones o renuncias de magistrados.

"Hay un trabajo muy efectivo del Consejo de la Magistratura para poder cubrir rápidamente esos cargos", explicó. A diferencia de lo que ocurre en la justicia federal -donde se estima que el nivel de vacancia ronda el 35%-, la magistrada consideró que el Poder Judicial de Salta mantiene una situación más estable en coberturas.