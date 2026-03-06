VIDEO. Evangelina Anderson lloró en vivo tras el descargo de Ian Lucas y negó el romance

El conflicto mediático entre Evangelina Anderson e Ian Lucas sumó un nuevo capítulo cuando la modelo decidió hablar en televisión y terminó quebrándose en vivo.

La situación se produjo durante su participación en Corta por Lozano, donde intentó aclarar su postura luego del fuerte descargo que el influencer había publicado en redes sociales.

Visiblemente afectada, Anderson explicó que decidió dar su versión después de varios días de rumores y versiones cruzadas sobre el supuesto vínculo entre ambos.

“Vengo de una separación muy reciente y tengo tres hijos. Siempre traté de cuidar mi intimidad y, en este momento, no me queda otra que aclarar lo que está pasando”, expresó al comenzar su descargo, en referencia a su reciente ruptura con Martín Demichelis.

Negó el romance

Durante la entrevista, la modelo fue contundente al negar que haya existido un romance con Lucas, pese a las versiones que circularon en los últimos días: “No puedo reconocer un vínculo que para mí no pasó. Para mí no fue más que un compañero de trabajo”.

Según explicó, la exposición mediática la puso en una situación incómoda, ya que siente que se la presiona para confirmar algo que, desde su mirada, no ocurrió: “Me ponen en el lugar de tener que blanquear algo que para mí no pasó”.

Anderson también cuestionó la difusión de imágenes privadas que alimentaron el escándalo, en ese sentido, se refirió a una foto en la que ambos aparecen dándose un beso.

“Él mandó la foto de nosotros dos dándonos un pico, o su representante. Puedo explicar el contexto de esa foto: fue a la salida de una fiesta que organizó Luck Ra, y todos empezaron a gritar ‘pico, pico, pico’”, explicó.

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando la modelo habló de cómo la situación repercutió en sus hijos y, en ese punto, no pudo contener las lágrimas: “Hoy hablé con mi hijo mayor y no está bueno. Tengo que explicarle algo que para mí es insignificante”, dijo con la voz quebrada.

Luego recordó lo difícil que fue atravesar otras polémicas públicas en el pasado: “La gente se olvida, pero mis hijos no. Ellos la pasaron muy mal con cosas que dijeron de mí en televisión”, señaló.

En ese contexto, explicó que su prioridad es proteger a su familia y su salud emocional: “Estoy sola con mis hijos tratando de cuidar mi salud mental. Mi límite fueron mis hijos”.

Qué dijo sobre Ian Lucas

A pesar del conflicto, Anderson evitó confrontar directamente con el influencer y habló de él en términos conciliadores: “Ian Lucas es un buen chico, lo quiero un montón, pero está mal asesorado”.

También aclaró que siempre fue transparente respecto de su situación personal: “Desde el principio dije que estaba soltera y sanando. Siempre lo dije dentro y fuera de cámara”, sostuvo.

Además, aseguró que se sintió incómoda con la manera en que se expuso el tema públicamente: “No me sentí respetada. ¿Cómo puede ser que un hombre salga a mostrar una foto?”, cuestionó.

El descargo de Ian Lucas

La polémica se intensificó luego de que Ian Lucas publicara un mensaje en redes sociales en el que expresó su malestar por cómo se trató la situación.

“Esto me da vergüenza y tristeza porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal”, escribió.

El influencer también cuestionó que se minimizara lo que, según él, sí existió entre ambos: “En muchas declaraciones se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad”, afirmó.

En su descargo, además, aseguró que siempre fue genuino con sus sentimientos y que, para él, los afectos no forman parte de una estrategia mediática.

Mientras el cruce continúa generando repercusiones, en el programa Intrusos revelaron que Lucas habría tomado distancia total de Anderson en redes sociales.

Según contó la periodista Paula Varela, el influencer dejó de seguir a la modelo e incluso la habría bloqueado después de sus últimas declaraciones públicas.

La panelista explicó que el enojo del influencer habría crecido luego de que Anderson volviera a negar el vínculo en una entrevista reciente.

Por su parte, Natalie Weber agregó que entre ambos habría existido un acuerdo previo: él sabía que la modelo no quería blanquear la relación inmediatamente, pero esperaba que no lo desmintiera públicamente.