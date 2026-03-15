Boca Juniors visita a Unión por la fecha 11

A partir de las 22:00 (hora Argentina), Unión y Boca Juniors protagonizarán mañana su choque por la fecha 11 del Apertura, en el estadio de la Avenida.

Así llegan Unión y Boca Juniors

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión sacó un empate por 4 en su visita a Independiente. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 10 tantos en el rival.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura

Boca Juniors obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a San Lorenzo. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

Yael Falcón Pérez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura

Fecha 11: vs Boca Juniors: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura

Fecha 11: vs Unión: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Instituto: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Horario Unión y Boca Juniors, según país