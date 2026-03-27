Caso Francesas: la esposa de Vera no fue a dar su muestra de ADN

La causa por el doble homicidio de las ciudadanas francesas, ocurrido en 2011, sumó un nuevo capítulo en los últimos días tras la repatriación de muestras genéticas desde Buenos Aires, en un intento por avanzar sobre puntos aún no esclarecidos en uno de los casos más resonantes de la historia criminal de Salta.

En ese marco, la fiscalía que impulsa la revisión citó a Beatriz Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, para la extracción de ADN con fines comparativos. Sin embargo, la mujer no se presentó a la audiencia ni accedió al hisopado, lo que reavivó la polémica en torno a las medidas adoptadas.

En diálogo con El Tribuno, el defensor de Vera, el abogado José Vargas, cuestionó con dureza la decisión: "Hace casi 15 años Santos Clemente Vera colaboró como guía con los policías que buscaban a las mujeres francesas por toda la quebrada de San Lorenzo. De guía pasó a imputado y luego a condenado".

En esa línea, añadió: "Mire lo interesante, en aquel entonces, año 2011, la policía buscó afanosamente culpables entre los lugareños. Ahora, 14 años después, citan a la mujer de Vera a 'colaborar' con un hisopado".

Sobre el procedimiento, fue tajante: "La medida se realizó a espaldas o sin orden del juez de Garantías. Allí se vulneraron derechos". Y reforzó: "Cabe recordar que a su marido se le extrajeron muestras y luego aparecieron rastros genéticos de Vera en las muestras recogidas en los cuerpos de las mujeres francesas. En aquella ocasión no pudimos poner un perito de parte".

Medidas polémicas

Vargas también apuntó a otras actuaciones recientes: "Debo informar además que meses atrás, también sin orden de un Juzgado de Garantías, se citó a dos sanlorenceños a declarar en la causa: Daniel Tolaba y María Graña. Estas personas no declararon porque nos opusimos". Y explicó: "La

razón de la oposición fue que la citación a declarar se realizó sin pedido oficial y fuera de lo que indica el Código Procesal Penal de la Provincia".

Para el abogado José Vargas pretender que la mujer de Santos Clemente Vera colabore con la investigación proveyendo su ADN voluntariamente nos parece totalmente infundado.

El trasfondo del planteo remite al derrotero judicial de Vera: tras haber estado detenido, fue absuelto en el juicio oral bajo el beneficio de la duda, pero luego ese fallo fue revertido por el Tribunal de Impugnación, que ordenó su condena y regreso a prisión. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto esa decisión y dispuso su liberación, en un proceso que marcó a la causa y que hoy vuelve a quedar bajo la lupa con nuevas medidas investigativas.

Volvemos al año 2011

Para el abogado de Santos Vera, la investigación vuelve a su hipótesis primigenia, al punto de partida allá por el año 2011. Es decir se busca en la clase baja a los posibles culpables.

Luego, el doctor José Vargas dijo que la fiscalía seguramente hará el pedido del ADN de la mujer de Vera al Juzgado de Garantías que corresponda y deberá fundar los motivos de esa medida que, por ahora, los desconocemos.