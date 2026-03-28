Robaron choclos, fueron perseguidos por la Policía y quisieron derribar a motoristas

En la madrugada de hoy efectivos de la Policía Motorizada de Metán, luego de una persecución, detuvieron a cuatro personas que transportaban bolsas con choclos que habían sido robados de una finca en Metán Viejo.

Según informaron fuentes policiales lo ladrones, de entre 27 y 31 años, fueron sorprendidos a las 0.50 en un sector del barrio Los laureles de Metán por motoristas que recorrían la zona y observaron a unas siete personas que estaban sacando bolsas de arpillera con los choclos del baúl de un automóvil gris.

Como los movimientos eran muy rápidos y de manera sospechosa los uniformados intervinieron de inmediato, por lo que cuatro sujetos subieron al automóvil y se dieron a la fuga a gran velocidad y de manera temeraria por la calle Santiago Del Estero.

Mientras que los otros tres salieron corriendo y cargando las bolsas con los choclos en los hombros, con dirección a un descampado de la zona.

Luego los policías de la Motorizada de Metán iniciaron una persecución de los que huyeron en el automóvil, lograron alcanzarlos, les pidieron que se detuvieran en reiteradas oportunidades, pero hicieron caso omiso y continuaron la fuga a alta velocidad.

Posteriormente uno de los motoristas logró ponerse al lado del conductor, quien lejos de obedecer las órdenes le tiró el automóvil encima de manera maliciosa, para tratar de derribarlo, mientras sus cómplices gritaban “chocalos a esos cana de m……, c…… matando”. Los motoristas lograron esquivarlos y la persecución siguió hasta la zona de un camino vecinal que no tiene salida. Allí los ocupantes del automóvil se bajaron e intentaron darse a la fuga, se resistieron, pero finalmente fueron detenidos.

Los involucrados, quienes tienen residencia en Metán, pusieron una gran resistencia por lo que los motoristas pidieron colaboración a móviles policiales, que llegaron al lugar para controlar totalmente la situación. Luego fueron trasladados a la Comisaría 1.

La Policía confirmó a El Tribuno que entre los detenidos hay un exgendarme y dos involucrados con pedidos de detenciones vigentes, uno con código rojo, y otro por hurto.

En el baúl del automóvil transportaban más de 200 choclos en bolsas de arpillera que habían sido sustraídos de una finca ubicada en Metán Viejo.