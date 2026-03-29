El frágil latido de la selva en una caja: rescatan cinco monos y exponen el tráfico de fauna silvestre en Salta

En una escena que mezcla sorpresa, preocupación y una problemática que crece silenciosamente, un control de rutina en el norte salteño terminó con el hallazgo de cinco monos encerrados en una caja. El hecho, ocurrido en cercanías a Puerto Chalanas, no solo derivó en un procedimiento por infracción a la normativa vigente, sino que volvió a poner en evidencia una realidad poco visible: el tráfico y traslado ilegal de fauna silvestre en la región.

El operativo fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional, quienes patrullaban a pie la zona cuando detectaron a un hombre transportando una caja envuelta en cinta. La situación llamó la atención de los uniformados, que decidieron proceder a un control. Al abrir el paquete, descubrieron en su interior a cinco ejemplares vivos de primates.

Se trataba de especies identificadas como Sapajus nigritus (mono caí) y Callithrix spp. (mono tití), dos tipos de monos ampliamente conocidos en Sudamérica, pero con características muy distintas entre sí. Los animales fueron inmediatamente resguardados, mientras que el involucrado fue trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 22.421 de Fauna Silvestre.

Qué es un mono caí y por qué es clave en el ecosistema

El mono caí, también conocido como capuchino negro, es una de las especies más inteligentes de América del Sur. Habita principalmente en zonas de selva y bosque, y en Argentina se lo encuentra en regiones como Misiones y sectores del norte.

Se caracteriza por su tamaño mediano, su pelaje oscuro y una gran capacidad de adaptación. Es un animal social, que vive en grupos y cumple un rol fundamental en el equilibrio ambiental, ya que ayuda a dispersar semillas y contribuye a la regeneración de los bosques.

Sin embargo, su inteligencia y comportamiento amigable lo convierten también en una víctima frecuente del tráfico ilegal. Muchas veces es capturado para ser vendido como mascota, una práctica que no solo está prohibida, sino que además implica graves consecuencias para su salud y supervivencia.

Qué es un mono tití y en qué se diferencia

A diferencia del caí, el mono tití (Callithrix spp.) es mucho más pequeño. Se trata de uno de los primates más diminutos del continente, con un tamaño que puede caber en la palma de una mano.

Tiene un pelaje suave, rostro expresivo y suele presentar mechones distintivos en las orejas. Su dieta es variada e incluye frutas, insectos y savia de árboles. Al igual que el caí, cumple funciones ecológicas importantes, pero su fragilidad lo hace aún más vulnerable fuera de su entorno natural.

Una de las principales diferencias entre ambos radica en su comportamiento y estructura social: mientras el caí es más robusto, adaptable y curioso, el tití es extremadamente sensible a los cambios ambientales y al estrés, lo que dificulta su supervivencia en cautiverio.

Un delito que crece en la frontera

El caso ocurrido en Orán no es aislado. En zonas de frontera como Aguas Blancas y alrededores, el traslado ilegal de animales es una problemática recurrente. Muchas veces, los ejemplares son capturados en su hábitat natural y transportados en condiciones precarias, lo que genera altos niveles de mortalidad incluso antes de llegar a destino.

La Ley de Fauna Silvestre prohíbe expresamente la captura, transporte y comercialización de especies sin autorización. Las penas incluyen sanciones económicas y causas judiciales, aunque especialistas advierten que el problema persiste por la alta demanda y la falta de conciencia.

En este caso, tomó intervención la Unidad Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso el traslado de los animales a la Fundación Protectora de Animales "Patitas en la Calle". Allí serán evaluados y sometidos a un proceso de recuperación con el objetivo de ser reinsertados en su hábitat natural.

El riesgo invisible detrás de una caja

Más allá del procedimiento puntual, el episodio deja al descubierto una cadena que comienza mucho antes del traslado: la extracción ilegal de animales de su entorno, la ruptura de sus grupos sociales y el daño irreversible que esto genera en los ecosistemas.

Los especialistas coinciden en que cada ejemplar rescatado representa apenas una parte de un problema mayor. Por cada animal que logra sobrevivir, muchos otros mueren durante la captura o el transporte.

En Salta, donde la biodiversidad es uno de los patrimonios naturales más valiosos, estos hechos reavivan sobre la necesidad de fortalecer controles, promover la educación ambiental y desalentar la compra de fauna silvestre.

Porque detrás de una simple caja, como la hallada en este operativo, no solo había cinco monos: había una historia de extracción ilegal y riesgo ambiental-