Vecinos de barrio El Huaico preocupados por la gran cantidad de carros de comida instalados en espacios públicos

Vecinos de los barrios El Huaico y Mirasoles se comunicaron a través de El Tribuno Whatsapp para expresar su preocupación por la instalación de numerosos carros de comidas en el acceso al barrio. Manifestaron que durante los últimos meses, al menos unos tres carros comenzaron a ocupar espacios públicos, sumados a los que ya estaban.

"Uno entiende la situación que atraviesa el país, pero resulta que a muchos de estos carritos los traen en poderosas camionetas de gran tamaño que prácticamente tienen el valor de un monoambiente", manifestó Eduardo.

El hombre, en representación de varios vecinos, agregó que la suciedad y la contaminación están a la orden del día a raíz de estos carros. "Una parrillada que está justo en el acceso al barrio por las noches ocupa todo un sector de una plaza. No sabemos si tienen permiso, estamos seguros de que no lo tienen, y si lo tuviesen, nos parece que no es correcto porque están 'usurpando' un espacio para la recreación. No pagan impuestos, mientras que acá tenemos gente que tiene emprendimientos y paga los impuestos como se debe".

Un verdulería y un carro de hamburguesas prácticamente en un mismo espacio

Expresa que el reclamo ya viene desde hace tiempo. "En la avenida Democracia, por ejemplo, en la parada de colectivos, justo al lado de la comisaría y en un espacio más que pequeño, hay una verdulería, un carrito de hamburguesas y resulta que ahora apareció otro que al parecer todavía no abrió, pero que venderá carne a la parrilla, Metros más adelante hay otro que vende pollo a la parrilla los fines de semana, es demasiado."

"Los lugares quedan sucios, pero más allá de eso, no corresponde. De joven viví en un barrio de zona sur y con el paso del tiempo he visto cómo todos los espacios públicos se fueron perdiendo por la instalación de estos carros que luego, pasan unos años y terminan edificando y convirtiendo el lugar en un conventillo de comida, por llamarlo de alguna manera", expresó y pidió, en nombre de los vecinos, que se tomen cartas en el asunto porque después nadie los podrá sacar de allí."