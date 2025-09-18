CCU Argentina lanza una nueva masterclass gratuita para emprendedores en Salta

CCU Argentina, compañía multicategoría que elabora en la provincia marcas como Salta, Schneider, Imperial, y Cerveza Norte, continúa impulsando el desarrollo local a través de iniciativas que fortalecen a emprendedores y pymes.

El próximo miércoles 1° de octubre, en el Mercado Artesanal, se realizará una masterclass gratuita en el marco de Academia CCU, el programa de formación de CCU Argentina orientado a emprendedores y pequeños negocios. Al igual que en la edición anterior, la actividad cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Modernización de la Provincia de Salta.

La masterclass estará a cargo de Julieta Bonfill, directora de Modo Finanzas, quien compartirá herramientas prácticas sobre el impacto del contexto económico, la fijación de precios y márgenes, el financiamiento y la optimización de la gestión financiera.

La actividad está dirigida a comerciantes, pymes y público interesado que busquen mejorar la administración de sus negocios y tomar decisiones más eficientes en un escenario desafiante.

La inscripción es gratuita y se realiza a través de este enlace: clic aquí

Academia CCU

El programa de formación nació como una plataforma gratuita con más de 20 cursos online sobre administración, ventas, marketing digital y finanzas. Hoy se extiende a través de clases presenciales en distintas ciudades del país en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos.

Durante octubre, las masterclasses llegarán también a Luján (Buenos Aires) y Santa Fe. La inscripción es gratuita y los cupos son limitados.

Acerca de CCU

CCU Argentina es una compañía multicategoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en el mercado de sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Sol, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Bieckert, Salta Cautiva, Kunstmann; las sidras Real, La Victoria, y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón; los piscos Mistral, Control C

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo, con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 1.900 personas sólo de manera directa; posee 5 plantas industriales; 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores.

En 2023 selló una alianza estratégica con Danone, para crear Aguas de Origen (ADO), con el objetivo de unir esfuerzos entre dos empresas pioneras de la industria de las bebidas a nivel nacional y consolidar el liderazgo en la elaboración de aguas puras y saborizadas. Con el propósito de brindar hidratación saludable a la mayor cantidad de personas cuidando el planeta, ADO elabora y comercializa las principales marcas de aguas puras y saborizadas del mercado argentino: Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío. Cuenta con dos plantas, una en Chascomús y otra en Las Heras, Mendoza