"El médico que mejor maneje la IA va a mejorar los diagnósticos"

La inteligencia artificial comienza a abrirse paso en el sistema de salud de Salta, aunque su uso todavía no es masivo entre los profesionales. El médico salteño Jorge Coronel advirtió que la herramienta puede mejorar diagnósticos, acelerar procesos y optimizar la organización de la atención, pero remarcó que su aplicación debe ser ética y que nunca sustituirá el vínculo humano entre médico y paciente. El tema comenzó a generar interés dentro de la comunidad médica local ante el avance de estas tecnologías en distintos sistemas de salud del mundo.

Coronel, presidente de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe (CONFEMEL) y expresidente del Círculo Médico de Salta, señaló que el primer desafío es comprender cómo utilizar correctamente esta tecnología.

"La mayoría de los médicos se está involucrando en el tema de la inteligencia artificial. No es una herramienta que se esté usando en forma masiva, pero sin duda es muy importante tener conocimiento sobre qué es la inteligencia artificial, cómo debe ser usada éticamente y cómo se deben proteger los datos", explicó.

Según detalló, además del resguardo de la información, es fundamental que los contenidos obtenidos a través de estas plataformas tengan respaldo científico. "La información que uno saque tiene que tener realmente un respaldo científico con referencias para poder aplicar una mejor calidad en la atención", indicó.

Coronel explicó que la IA tiene aplicaciones muy diversas dentro del sector salud. Puede utilizarse tanto en la práctica cotidiana del consultorio como en procesos más amplios vinculados con la gestión sanitaria.

"La inteligencia artificial es una herramienta que puede ser ampliamente útil para el sector salud. No solamente sirve para la atención diaria, sino también para hacer planificación estratégica y para acelerar procesos de atención", señaló.

"La inteligencia artificial no va a poder reemplazar al médico porque la relación médico- paciente es fundamental para mejorar la atención y la empatía"

En algunos centros de salud, incluso, ya se utiliza para agilizar la elaboración de informes médicos, especialmente en áreas como el diagnóstico por imágenes. "Muchas veces también ha servido en algunos hospitales para generar información más rápida en los informes que se realizan de imágenes", agregó.

De todos modos, el médico remarcó que todavía se trata de un proceso en desarrollo. "Tiene una aplicación tan amplia la inteligencia artificial que recién estamos empezando a descubrirla en todos los aspectos", afirmó.

La tecnología no reemplaza al médico

Uno de los puntos en los que insistió Coronel es en la necesidad de establecer límites claros para su uso. En ese sentido, sostuvo que la tecnología no puede sustituir el rol del profesional ni el vínculo con el paciente.

"La inteligencia artificial no lo va a poder reemplazar al médico, porque la relación médico-paciente es algo que desde Hipócrates se viene dando y es fundamental para mejorar la atención, la caridad y la empatía que a veces uno tiene que desarrollar con los pacientes", expresó.

El especialista advirtió que la inteligencia artificial no debe utilizarse como sustituto de la consulta médica. Se debe acudir primero al profesional que tiene criterio y responsabilidad legal.

Otro fenómeno que ya se observa en los consultorios es que cada vez más personas llegan con información obtenida a través de internet o de herramientas de inteligencia artificial.

"Mucha gente antes consultaba Google, ahora consulta con inteligencia artificial. El riesgo es que estas plataformas muchas veces no dicen las referencias de dónde se sacó esa información y pueden tener errores", advirtió.

Por ese motivo, el especialista recomendó que los pacientes no utilicen estas herramientas como sustituto de la consulta profesional. "No es recomendable que el paciente la use sin consultar primero al profesional, porque es el que tiene el criterio y la responsabilidad legal para interpretar esa información", explicó.

Incluso señaló que el fácil acceso a estas tecnologías puede llevar a que algunas personas demoren la consulta médica. "Muchas personas demoran a veces la consulta y esto no es lo correcto. Siempre es preferible consultar con el profesional porque es el que tiene la formación para interpretar los síntomas", sostuvo.

En paralelo, el uso de la inteligencia artificial también plantea desafíos éticos para los médicos. Coronel explicó que, cuando se utilizan datos de pacientes en estas plataformas, es necesario informar previamente y garantizar su protección.

"Los médicos siempre tienen que informar al paciente cuándo se van a usar sus datos con inteligencia artificial y para qué se va a usar. Además hay que mantener el anonimato del paciente y utilizar esa información únicamente con fines profesionales", señaló.

En cuanto a la adopción de estas herramientas, el especialista consideró que se trata de un cambio cultural que llevará tiempo dentro de la comunidad médica.

"Es un cambio cultural importante y va a llegar más o menos rápido dependiendo del médico que tenga interés en aplicarla. Hay quienes se van a aggiornar más rápido y otros que seguirán con su práctica habitual", afirmó.

Sin embargo, advirtió que el dominio de estas tecnologías probablemente marcará una diferencia en el futuro de la profesión. "En el futuro el médico que mejor maneje la inteligencia artificial va a poder acelerar procesos y mejorar los diagnósticos", señaló.

Formación y divulgación

El impacto de la IA ya se observa también en el campo de la investigación médica, donde permite acortar tiempos en el desarrollo de nuevos tratamientos.

"Antes las investigaciones de medicamentos se demoraban varios años. Hoy, aplicando las mismas bases de datos con inteligencia artificial, a veces se pueden tener medicamentos nuevos en seis meses", explicó.

En ese contexto, desde el ámbito profesional también comenzaron a impulsarse espacios de formación y divulgación para acompañar la incorporación de estas herramientas.

"Desde el Círculo Médico tratamos de divulgar que la inteligencia artificial es una herramienta que debe ser contemplada por los profesionales y que no hay que tener miedo a usarla. También vamos a apoyar las capacitaciones que hagan falta para su buen uso", afirmó.

El médico insistió en que, pese al avance de la tecnología, el criterio clínico seguirá siendo el elemento central en la atención de la salud. "Muchos diagnósticos se hacen incluso cuando el paciente entra al consultorio, por la forma en que camina o cómo se sienta. Esas cosas muchas veces no aparecen en una consulta a la inteligencia artificial y el médico sí las detecta", concluyó.