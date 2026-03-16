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Dólar en Salta: la cotización de este lunes 16 de marzo

Lunes, 16 de marzo de 2026 19:55

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El dólar blue en Salta arrancó la semana con una leve suba si se toma de referencia la última cotización de la semana pasada.

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Desde el microcentro salteño informaron que la moneda exranjera en el mercado informal cotizó a $1415 para a compra y $1455 para la venta en la calle, mientas que en las oficinas el precio fue de $1430 para la compra y $1450 para la venta.

Con respecto al viernes, subió solo cinco pesos, una variación habitual en cada inicio de semana. 

En contarpartida, el dólar oficial arrancó una nueva ronda por debajo del valor del viernes pasado: este lunes cotizó a $1365 para la compra y $1415 para la venta, cinco pesos menos.

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