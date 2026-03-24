Hay rutas afectadas en toda la provincia por las torrenciales lluvias

En Anta, equipos de la Dirección de Vialidad de Salta (DVS) avanzan con las obras de protección del puente de la ruta provincial 5 sobre el arroyo Las Hacheras, que resultó afectado por las lluvias de las últimas semanas.

Los trabajos, ejecutados a 30 kilómetros de Lumbreras, registran un avance del 75%. Por el momento, la circulación está habilitada para todo tipo de vehículo, de a uno por vez. El organismo provincial dispuso allí una dotación de más de 20 trabajadores, camiones y maquinaria pesada. El objetivo es reforzar los estribos y terraplenes de la estructura. En los últimos días se terminó de hormigonar el cimiento del estribo del puente. Desde el organismo se informó que, una vez superada la época estival, se ejecutarán obras complementarias.

Días atrás, en diálogo con Radio Salta, el director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, detalló el estado de situación planteado en distintas rutas provinciales por las intensas precipitaciones registradas en lo que va del mes. También señaló que, en reuniones de la que tomó parte junto al ministro Ignacio Lupión, productores de distintas zonas expusieron los inconvenientes que enfrentan, sobre todo en rutas de tierra, que son las que más sufren las inclemencias climáticas. Dijo que en ese marco de diálogo, que incluye a la Sociedad Rural Salteña, a ProGrano y otras entidades del sector, se propuso un esquema de participación público privada como posible vía para motorizar, con esfuerzos articulados, el mejoramiento de caminos. "Entendemos que sería una buena solución, y estamos viendo cómo se la podría mecanizar", explicó el funcionario.

Sobre las intensas precipitaciones que en las últimas semanas afectaron la transitabilidad de varias rutas, Macedo remarcó: "En marzo llovió mucho en cortos períodos de tiempo, y eso generó que colapsen cunetas y alcantarillas. En el caso de la ruta 33, hemos tenido que estar permanentemente despejando los sedimentos de lodo y piedras arrastrados hacia la calzada", puntualizó.

En esa ruta provincial, que se desprende desde El Carril hacia Cachi, las torrenciales lluvias y fuertes arrastres sedimentarios obligaron en jornadas críticas a disponer cortes preventivos desde las 19 hasta las 6 de mañana del día siguiente, inclusive, por los riesgos que suponía transitarla de noche.

Los trabajos de reconstrucción el sector de la ruta nacional 16 socavado en Ceibalito.

Macedo subrayó que el rutas nacionales de los Valles Calchaquíes, como la 68 y la 40, máquinas y cuadrillas de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) tampoco tuvieron respiros con permanentes despejes de calzadas en tramos afectados. "Este año ha habido una cantidad de agua inusual. En la zona de El Galpón (departamento Metán) hubo una inundación que pobladores dijeron no haber visto antes. En la zona, Vialidad nacional sigue reconstruyendo un terraplén en la ruta nacional 16, donde el agua llegó a comerse hasta la mitad de la calzada", señaló, e hizo notar que para un usuario en tránsito no caben diferencias entre una ruta nacional o provincial.

"En la ruta 5, el arroyo Las Hacheras, que durante el invierno es un hilo de agua de no más de dos metros de ancho, terminó con un estribo del puente prácticamente socavado. El agua puso al terraplén en riesgo de colapso y empezó a cruzar por detrás de los estribos", señaló. Tras más de 10 días de trabajo, con el tránsito restringido a un solo carril se completó allí el hormigonado de las bases, una de las medidas de refuerzo estructural de ese puente.

En Río del Valle, el camino que se desprende de la ruta 5 hacia la zona de Palermo quedó completamente cortada. Desde hace varios días automóviles, camionetas y camiones transitan en ese sector de Anta por un potrero que su propietario habilitó a un costado del destruido camino.

También la ruta 20, que ingresa al Parque Nacional El Rey, quedó destrozada por las intensas precipitaciones. La gente está pasando en moto o a pie. "El problema se repite en toda la zona de Anta y en sur de la provincia, donde de acuerdo con registros que me informaron desde la Secretaría de Recursos Hídricos, solo en la primera semana de este mes se acumuló una cantidad de lluvia similar a la de todo marzo de 2025", recalcó el titular de Vialidad.

Por las lluvias que persisten en la alta cuenca de los ríos Bermejo y Pilcomayo los caudales de ambos cursos crecieron a niveles de desbordes. "El río Bermejo inundó vastas franjas de Rivadavia y afectó caminos. Y en la zona del Pilcomayo estamos protegiendo el terraplén de la ruta 54 en las cercanías de Misión La Paz", acotó Macedo.