Semana de la Memoria: el juicio que marcó un antes y un después en Salta

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una de las fechas más significativas para la reflexión colectiva en Argentina, cobra especial relevancia el primer juicio por crímenes de lesa humanidad realizado en la provincia de Salta, un proceso que significó un punto de inflexión en la búsqueda de justicia y reconstrucción histórica a nivel local.

La historia se remonta a la ciudad de Tartagal, donde vivía Aldo Melitón Bustos, abogado, escribano y docente comprometido con la defensa de trabajadores y sectores vulnerables. Su accionar en un contexto atravesado por conflictos laborales y profundas desigualdades sociales lo convirtió en un referente en el acceso a la justicia, pero también en blanco de persecución ideológica durante el terrorismo de Estado, persecución que finalmente le costó la vida.

El 2 de febrero de 1978 uno de los tristemente recordados "grupo de tareas" que actuaban a lo largo y ancho del país en los años más oscuros de la Argentina se llevaba secuestrado desde su vivienda, ubicada en la calle San Martín primera cuadra, al escribano Aldo Melitón Bustos. Raúl, su hijo de 16 años en ese momento y estudiante del colegio San Francisco, fue el principal testigo que señaló a quien se había llevado secuestrado a su padre aquella fatídica noche del 78.

Sonia y Raúl, sus hijos.

Décadas después de su desaparición, y gracias al impulso de sus familiares junto a organizaciones de derechos humanos, la causa pudo ser reabierta. La investigación avanzó mediante la recopilación de más de cincuenta testimonios y el análisis de documentación clave, lo que permitió reconstruir parcialmente los hechos e identificar a los responsables.

El juicio oral y público comenzó en 2009 ante el Tribunal Oral Federal de Salta y concluyó el 14 de abril de 2010 con una sentencia histórica: Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Zírpolo fueron condenados a 20 años de prisión por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de Bustos.

"Este fallo marcó un hito al tratarse de la primera condena por delitos de lesa humanidad en la provincia. Además, inauguró una nueva etapa en el proceso de memoria, verdad y justicia en Salta, visibilizando el funcionamiento del aparato represivo en el norte argentino y abriendo el camino para nuevas causas judiciales", dijo la abogada Tania Kiriaco.

El juicio no solo representó un avance en términos judiciales, sino también un aporte fundamental a la reconstrucción de la memoria colectiva y al reconocimiento de víctimas que durante décadas permanecieron silenciadas.

En este proceso tuvo un rol clave la querella, representada por los abogados Tania Kiriaco y David Leiva, quienes actuaron en nombre de la familia de Bustos y aportaron pruebas fundamentales para alcanzar la condena.

Datos clave del juicio:

Inicio: 2009

Sentencia: 14 de abril de 2010

Víctima: Aldo Melitón Bustos

Condenados: Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Zírpolo

El proceso judicial por la desaparición de Bustos se consolidó así como un precedente indispensable en la provincia, no solo por su valor jurídico, sino también por su impacto en la construcción de memoria y en la reafirmación del compromiso social con los derechos humanos.