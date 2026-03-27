Maratón New Balance: habrá cortes y demoras de colectivos en la ciudad de Salta

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SAETA informa a los usuarios del transporte urbano de colectivos que este domingo 29 de marzo habrá cortes y demoras en las líneas debido a la Maratón New Balance, que recorrerá la ciudad de Salta durante la mañana.

En sus distintas etapas, su desarrollo ocasionará cortes momentáneos del tránsito vehicular provocando demoras y desvíos de las líneas afectadas.

Los circuitos de la Maratón son:

Circuito 10 KM: Partida y Llegada: Av. Sarmiento y 12 de Octubre. Recorrido: Av. Sarmiento – Av. Belgrano – Mitre – Caseros – Av. Bicentenario – Paseo Güemes – Av. Uruguay – Av. Reyes Católicos – retorno en Plaza Árabe – Av. Reyes Católicos – Alsina – Zuviría – Juana Moro de López – Gral. Segura – Autopista (Av. Bolivia) – Av. Arenales – Av. Sarmiento.

Circuito 21 KM: Partida y Llegada: Av. Sarmiento y 12 de Octubre. Recorrido: Av. Sarmiento – Av. Belgrano – Mitre – Caseros – Av. Bicentenario – Paseo Güemes – Av. Uruguay – Av. Reyes Católicos – Av. Patrón Costas – Autopista (Sur-Norte) – Rotonda Quirquincho – Autopista (Norte-Sur) – Av. Arenales (Este-Oeste) – Alvear – Av. Arenales (Oeste-Este) – Av. Sarmiento.

Cambios de recorridos

ZONA MONUMENTO

De 05:00 a 13:00 aproximadamente.

Línea 1A: Islas Malvinas – 12 de Octubre – T. Alvear – Av. Entre Ríos – 20 de Febrero - Rivadavia a recorrido habitual.

Parada: Islas Malvinas esquina O’Higgins.

Línea 2F: Islas Malvinas – 12 de Octubre – T. Alvear – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.

Parada: Islas Malvinas entre O’Higgins y 12 de Octubre.

Línea 3B: Hacia el Centro: O’Higgins – Alvear – Av. Entre Ríos – 20 de Febrero - Ituzaingó a recorrido habitual.

Hacia B° La Loma: Islas Malvinas – 12 de Octubre a recorrido habitual.

Línea 4B: Recorrido: Islas Malvinas – 12 de Octubre – T. Alvear – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.

Parada: Islas Malvinas esquina O’Higgins.

Línea 3 TNO: Desvío hacia el Oeste: 20 de Febrero – A. Latorre – Mitre – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.

Parada: A. Latorre esquina Balcarce.

HUAICO- MIRASOLES (Líneas 5D-6D)

Desde 05:00 a 09:30 aproximadamente.

Hacia el Centro por Av. Bolivia – Av. Arenales – 20 de Febrero – A. Latorre – Mitre – Leguizamón.

Desde 08:30 a 09:30 aproximadamente.

Hacia el Norte por Zuviría – Av. Entre Ríos – Av. Sarmiento.

Desde 09:30 a 13:00 aproximadamente.

Hacia el Centro por Av. Bolivia – Av. YPF – Deán Funes – Borja Díaz – Mitre.

Línea TNS (Troncal Norte-Sur)

Desde 05:00 a 09:30 aproximadamente.

Hacia el Centro por Av. Bolivia – Av. Arenales – 20 de Febrero – A. Latorre – Mitre – Leguizamón – 20 de Febrero – Av. San Martín – Av. Jujuy.

Desde 09:30 a 13:00 aproximadamente.

Hacia el Centro por Av. Bolivia – Av. YPF – Deán Funes – Borja Díaz – Mitre – Leguizamón – Av. Sarmiento.

Línea 6A - 6C - 6 CALDERA

Desde 05:00 a 09:30 aproximadamente.

Hacia el Centro por Av. Bolivia – Av. Arenales – 20 de Febrero – A. Latorre – Mitre – Av. Belgrano.

Desde 07:00 a 09:30 aproximadamente.

Hacia el Norte por Zuviría – Av. Entre Ríos – Av. Sarmiento.

Desde 09:30 a 13:00 aproximadamente.

Hacia el Centro por Av. Bolivia – Av. YPF – Deán Funes – Borja Díaz – Mitre – Av. Belgrano.

ZONA CENTRO

Línea 1B: Desde 08:00 a 08:30 aproximadamente Av. Yrigoyen – Alvarado – Catamarca – Av. San Martín - Ituzaingó a recorrido habitual.

Linea 1C: Desde 07:00 a 09:30 aproximadamente Zuviría – Rivadavia – Pueyrredón – Arenales – Deán Funes – Gurruchaga – Balcarce a recorrido habitual

Líneas 2A 2B 2C, 2D: Desde 08:00 a 08:30 aproximadamente Islas Malvinas – Santiago del Estero – Deán Funes – Av. Belgrano a recorrido habitual.

Línea 3E: Desde 08:40 a 09:40 aproximadamente Acceso Norte – Av. Patrón Costas – Sáenz Peña – Araucanos – Jaime Duran a recorrido habitual.

Línea 4E: Desde 08:00 a 08:30 aproximadamente Av. Entre Ríos – 20 de Febrero – Santiago del Estero a recorrido habitual.

Línea 5A: Desde 07:00 a 09:30 aproximadamente Av. Belgrano – A. Güemes – Santiago del Estero – Zuviría – Rivadavia – Pueyrredón a recorrido habitual.

Desde 08:30 a 09:30 aproximadamente desvío hacia el Norte: Av. J.B Justo – Encinas – Av. Reyes Católicos – Av. Samson – Av. Constitución a recorrido habitual.

Desde 08:40 a 10:00 aproximadamente desvío: Rotonda de Quirquincho: Las unidades no podrán hacer la rotonda y deberán girar dentro de B° Ciudad del Milagro.

Desde 08:30 a 09:30 aproximadamente desvío hacia el Centro: Las Heras – 12 de Octubre – Deán Funes a recorrido habitual.

Línea 5B: Desde 07:00 a 09:30 aproximadamente desvío hacia el Norte: Zuviría – Rivadavia – Pueyrredón – M. Ortiz – Las Heras – Las Acacias – Los Tarcos – Los Carolinos – Los Arces a recorrido habitual.

Desvío hacia el Sur: Recorrido habitual.

Líneas 6B 7AB: Desde 07:00 a 09:30 aproximadamente desvío hacia el Norte: Zuviría – Av. Entre Ríos – Av. Sarmiento – Av. Arenales – Balcarce – Arias Velázquez – Zuviría a recorrido habitual.

Línea 7E: Desde 08:00 a 08:30 aproximadamente A. Güemes – Santiago del Estero – 20 de Febrero a recorrido habitual.

Línea 7G: Desde 09:00 a 100 aproximadamente desvío hacia Católica: Ruta provincial N°28 Ingreso por Av. Barquet – Av. Democracia a recorrido habitual.

Desvío hacia San Lorenzo: Av. Fuerza Aérea – Av. Democracia - Av. Barquet – Ruta Provincial N°28 a Lesser a recorrido habitual.

Línea 7 SAN LORENZO: Desde 08:00 a 08:30 aproximadamente 20 de Febrero – Santiago del Estero – Deán Funes – Av. Belgrano – Av. Bicentenario – Las Heras a recorrido habitual.

Línea 8BC: Desde 08:00 a 08:30 aproximadamente 25 de Mayo – Santiago del Estero – Deán Funes – Av. Belgrano a recorrido habitual.

Línea 8 TRANSVERSAL: Desde 06:30 a 09:30 aproximadamente desvío hacia el norte: Av. Bicentenario – Av. Entre Ríos – Pueyrredón – Av. Arenales – Deán Funes – Gurruchaga – Zuviría – Av. Bolivia – Av. Patrón Costas – Honorato Pistoia a recorrido habitual.

Desde 08:30 a 09:30 aproximadamente desvío hacia el Sur: Av. Reyes Católicos – Las Acacias - Vicente López - Av. Entre Ríos – Av. Bicentenario a recorrido habitual.