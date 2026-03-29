Nuevo Casino Alberdi cierra marzo con más de $190 millones en juego y premios especiales

Con una gran convocatoria de público durante las últimas semanas, Nuevo Casino Alberdi se prepara para cerrar marzo con una agenda de sorteos especiales y premios de alto impacto, reafirmando su propuesta de entretenimiento.

El lunes 30 de marzo se realizarán las últimas Cajas Misteriosas del mes, con premios que superan los $550.000, mientras que el martes 31 de marzo tendrá lugar el cierre con el último sorteo en ruleta, donde se entregarán $800.000 en efectivo, el monto más alto bajo esta modalidad en lo que va del mes.

A esta programación se suman más de $190 millones en pozos acumulados, activos y disponibles en sala. Entre los más destacados se encuentran Legendary Sword (más de $12,5 millones), San Fa (más de $13 millones) y Jewel of the Dragon, que supera los $73 millones, y puede salir en cualquier momento.

Con estos premios y propuestas, Nuevo Casino Alberdi despide marzo con una invitación abierta a disfrutar, participar y ser protagonista de una nueva historia de ganadores.

Los esperamos en Peatonal Alberdi 165, Salta.