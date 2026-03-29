PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
29 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Media Maratón New Balance Salta 2026
Lindero
Domingo de Ramos
Minería Salta
Municipalidad de Salta
Semana por las Islas Malvinas
Yanina Latorre
Salta
San Lorenzo
Media Maratón New Balance Salta 2026
Lindero
Domingo de Ramos
Minería Salta
Municipalidad de Salta
Semana por las Islas Malvinas
Yanina Latorre
Salta
San Lorenzo

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Nuevo Casino Alberdi cierra marzo con más de $190 millones en juego y premios especiales

El cierre del mes llega con premios fuertes: habrá sorteos finales con hasta $800.000 en efectivo y más de $190 millones en pozos acumulados disponibles, con jackpots que superan los $73 millones.
Domingo, 29 de marzo de 2026 15:37

Escuchar esta nota - 00:00

Con una gran convocatoria de público durante las últimas semanas, Nuevo Casino Alberdi se prepara para cerrar marzo con una agenda de sorteos especiales y premios de alto impacto, reafirmando su propuesta de entretenimiento.

El lunes 30 de marzo se realizarán las últimas Cajas Misteriosas del mes, con premios que superan los $550.000, mientras que el martes 31 de marzo tendrá lugar el cierre con el último sorteo en ruleta, donde se entregarán $800.000 en efectivo, el monto más alto bajo esta modalidad en lo que va del mes.

A esta programación se suman más de $190 millones en pozos acumulados, activos y disponibles en sala. Entre los más destacados se encuentran Legendary Sword (más de $12,5 millones), San Fa (más de $13 millones) y Jewel of the Dragon, que supera los $73 millones, y puede salir en cualquier momento.

Con estos premios y propuestas, Nuevo Casino Alberdi despide marzo con una invitación abierta a disfrutar, participar y ser protagonista de una nueva historia de ganadores.

Los esperamos en Peatonal Alberdi 165, Salta.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD