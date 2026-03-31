Gas en el NOA: Pronóstico de escasez con impacto en la industria

Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla), alertó sobre el escenario que se avecina en invierno, con escasez de gas natural y posibles restricciones, principalmente en el sector industrial, del GNC y la generación eléctrica.

Cascales estimó que, en principio, no habría falta de combustibles líquidos, pero sí de gas natural. Explicó que para cubrir los picos de demanda invernal, Argentina necesitará importar más de 20 barcos con Gas Natural Licuado (GNL). Recordó que esos buques metaneros provenían en gran parte de Qatar, cuya principal planta fue bombardeada por Irán y sufrió daños severos que llevarían entre tres y cinco años en ser reparados, según precisó el ministro de Energía de ese emirato del Golfo Pérsico y presidente de Qatar Petroleum, Saad Sherida al-Kabi

"Inevitable"

El titular de Cegla aclaró que Argentina todavía no compró los embarques de GNL, cuyo cierre de acuerdos está envuelto en dudas e interrogantes por la guerra en Medio Oriente. "Más allá de que el precio se duplicó e incluso triplicó para ese gas, si no hay aseguramiento de provisión, la escasez se traduciría en cortes a industrias e inconvenientes en la generación eléctrica", advirtió, tras recordar que gran parte de la electricidad se produce en el país con gas. "El problema no va a afectar a la población, sino a la industria, y ese escenario ya es inevitable", afirmó.

Hogares y garrafas

Cascales puntualizó que a usuarios residenciales del servicio por redes y a hogares que dependen de garrafas "no les va a faltar el gas natural ni el gas licuado de petróleo envasado, porque Argentina, en este caso, produce más del doble de lo que consume y exporta al mundo".

Pedro Cascales, presidente de Cegla.

Por estos días, ni siquiera del lado del clima se vislumbran señales que puedan dar a la región algún alivio frente a su endeble situación de abastecimiento gasífero. Las proyecciones para el próximo invierno en Salta anticipan un período más frío, húmedo y lluvioso de lo habitual, con probables heladas en valles, noches con temperaturas bajo cero y nevadas en zonas altas.

Punto de origen

El gasoducto Perito Moreno (antes Néstor Kirchner) se construyó con una multimillonaria inversión estatal desde Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires) para cubrir las demandas del país con la producción de Vaca Muerta, sin seguir dependiendo de las importaciones de gas natural de Bolivia y gas natural licuado adquirido en Qatar y otros lejanos países.

"La escasez no afectará a hogares, sino a la industria, y ese escenario ya es inevitable".

Ese GNL llega en buques metaneros a la terminal portuaria de Escobar, se regasifica en esa planta de la provincia de Buenos Aires e inyecta al sistema de gasoductos. También se importa desde la planta regasificadora de Mejillones, en el norte de Chile, a través de uno de los gasoductos binacionales que se construyeron a fines de los 90 para exportar gas natural desde Salta a la región de Antofagasta. Esa reversión de flujos, que encierra otras grandes paradojas, hoy es esencial para asegurar la generación termoeléctrica en la región. De hecho, días atrás una comercializadora privada, Cinergia, concretó la primera importación desde Mejillones a Salta con ese fin. En esos despachos, con volúmenes, condiciones y precios acordados entre operadores privados, dejó de intervenir Enarsa. Esa es la nueva regla plasmada en la reconfiguración del sistema argentino de transporte de gas y que regiría, también, en el financiamiento de las obras de infraestructura pendientes: El gobierno de Javier Milei la explicitó en noviembre de 2024, cuando habilitó las obras de reversión del Gasoducto Norte en Córdoba. En ese marco, dejó en claro que serían "las últimas financiadas por el Estado nacional" y que, en adelante, todas las adecuaciones y ampliaciones que se consideren necesarias para cubrir las demandas internas y exportar excedentes debería ser costeadas con capitales privados.

Ese criterio ya tiene una aplicación concreta en el sur del país, donde una segunda etapa del gasoducto Perito Moreno fue adjudicada a TGS y está en los inicios de su ejecución como iniciativa de inversión privada. Se trata de otra línea de cañería y plantas compresoras con las que se ampliarán las cargas de gas desde Vaca Muerta hasta San Gerónimo, en la región central del país.