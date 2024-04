"Tata" Martino justificó la eliminación del Inter Miami en Concachampions con críticas a la MLS

El entrenador de Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, justificó la derrota y eliminación de su equipo en los cuartos de final en la Concachampions, tras caer con un global de 5 a 2 ante Rayados de Monterrey al apuntar contra la Major League Soccer (MLS).

“Sostengo que a esta instancia de la Copa de Campeones accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el fútbol mexicano. Hablo de América, Monterrey y Tigres. No pongo a Pachuca porque su estructura está armada en jugadores jóvenes”, comenzó el entrenador argentino.

"En tanto la MLS no libere reglas para tener mejores planteles y que las ausencias y lesiones se puedan reemplazar más fácil, habrá una ventaja", apuntó Martino.

Según el entrenador, con pasado en la Selección argentina y de México, mientras la MLS no termine con un tope salarial que no le permite a sus equipos gastar libremente en la conformación de los planteles, salvo con tres jugadores (conocidos como franquicia) designados a los que les pueden pagar cualquier cantidad, será difícil para los equipos estadounidenses competir en la Copa de Campeones.

En cuanto al partido, sorprendió al asegurar que vio "bien" a su equipo hasta que Rayados convirtió el tercer tanto: "En el primer tiempo lo hicimos bien, nos faltó profundidad, pero nos adueñamos de la pelota. Nos faltó lastimar. De cualquier manera, termina siendo justo el pase del Monterrey".

Por otra parte, Martino se negó a explicar por qué no le dio la mano antes del partido a su compatriota Fernando Ortiz, entrenador de Rayados de Monterrey, con el que él y Lionel Messi tuvieron un altercado en el partido de ida: "No se dio (el saludarse), tampoco es importante. Los entrenadores somos importantes cuando perdemos y no cuando ganamos".